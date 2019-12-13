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Norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atanmasında hangi öğretmenden başlanılır?

Norm fazlası öğretmenin resen atanmasında, hizmet puanı düşük olandan başlanılması gerekmektedir. Zira, hizmet puanı yüksek olanın, bir sonraki norm güncellemesinde norm kadroya dahil olma ihtimali olduğundan, hizmet puanı yüksek olana bir haksızlık yapılmaktadır.
 13 Aralık 2019 14:00
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Norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atanmasında hangi öğretmenden başlanılır?

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 19.09.2016 Tarih, 9853896 Sayılı ve 2016-19 Nolu "İhtiyaç ve Norm kadro Fazlası Öğretmenler" Konulu Genelgesinin 1. ve 2. maddesinde; "1-Tercihte bulunanların, en fazla 25 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilmek üzere tercihlerini dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre il içinde,
2-Tercihlerine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların, hizmet puanı en fazla olandan başlamak üzere öncelikle görev yapmakta oldukları ilçe içinde, bunun mümkün olmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak üzere görev yapmakta oldukları il içinde resen yapılacaktır." açıklamalarıyla norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerde tek kriterin hizmet puanı olduğu ve resen atamalarda nasıl işlem yapılacağı açıklanmıştır.

Yukarıdaki Genelgenin 1. maddesinde norm kadro fazlası öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre il içinde atamalarının yapılacağı hükmedilmiştir.

Bu hüküm; norm fazlası öğretmenlere sadece bulunduğu ilçeyi tercihe zorlayan, il içinde tercih yaptırmayan il milli eğitim müdürlüklerine bir ders olmuştur.

Bu konu hakkında "MEB'den norm fazlalıkları atamasında yanlış zamanlama" başlıklı haberimizde yaptığımız eleştiriler sonrası Milli Eğitim Bakanlığı bu genelgenin 1. maddesi hakkında "MEB en sonunda norm fazlasının ilçe içinde önceliği vardır dedi" başlıklı haberimizde yer verdiğimiz açıklamasıyla ilçe içinin önceliği vardır demiş ve bizimle aynı görüşte olduğunu örneklerle göstermiştir.

Gelelim asıl sorumuza.... Norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atanmasında hangi öğretmenden başlanılır?

Yukarıdaki Genelgenin 2. maddesinde tercihte bulunmayanlar ile tercihine atanamayanların hizmet puanı en fazla olandan başlamak üzere öncelikle bulundukları ilçe içinde resen atamalarının yapılacağı hükmedilmiştir.

Bu hüküm; norm fazlası öğretmenleri, resen il içinde rastgele atayan il milli eğitim müdürlüklerine bir uyarı olmuştur.

Fakat bu hüküm bir yönüyle yanlıştır. Çünkü bizim kanaatimize göre hizmet puanı düşük olandan başlanılması gerekmektedir. Hizmet puanı yüksek olan bir sonraki norm güncellemesinde olası norm ihtiyacında okulda norm kadroya dahil olacağından hizmet puanı yüksek olana bir haksızlık yapılacaktır.

Dolayısıyla hükmün; tercihte bulunmayanlar ile tercihine atanamayanların hizmet puanı en düşük olandan başlamak üzere öncelikle bulundukları ilçe içinde resen atamalarının yapılması diye düzeltilmesi gerekmektedir.

2. maddenin devamında "hizmet puanı az olandan başlamak üzere il içinde resen atamalarının yapılacağı" açıklanmıştır.

Bu açıklama doğru olmakla birlikte eksiktir. Çünkü "Özür durumu olan norm fazlası öğretmenler resen ilçe dışına atanamaz" başlıklı haberimizde de açıkladığımız üzere ilçe içinde norm kadro fazlası olan öğretmenlerin eş veya sağlık durumu özrü bulunabilir. Bu nedenle hükmün; hizmet puanı az olandan başlamak üzere özür durumu olanlar hariç il içinde resen atamalarının yapılması diye düzeltilmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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