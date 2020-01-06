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Kız arkadaşını darp edip vatandaşların üzerine araç süren kişiye tahliye

Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden, olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine süren Görkem Sertaç G. 32 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tahliye oldu
 06 Ocak 2020 14:31
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Kız arkadaşını darp edip vatandaşların üzerine araç süren kişiye tahliye

Bakırköy'de, bir kadını darbettiği için kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını sürerek bazılarının yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine karar verildi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da hazır bulundu.

Söz verilen müşteki Esranur Abacı, olay gününde dershaneden çıkarak, kaldırım üzerinde yürüdüğünü, telefonuyla oynadığını, bir ara önünden bir aracın caddenin ortasından dönmeye çalıştığını daha sonra bu aracın kaldırıma çıktığını gördüğünü söyledi.

Abacı, arabanın kendisine doğru geldiği sırada arkadan itiş kakış ve paniğe kapılan insanların seslerini duyduğunu ifade ederek, "Araç ben kaldırımdayken ayağımın üzerinden geçti. Ayrıca düşerken de kafamı yere vurdum. Diğer kısımlarını hatırlamıyorum, şikayetçiyim." dedi.

Bu arada araçta bulunan müşteki A.A'ya yönelik "Hürriyeti tahdit" suçundan sanık Görkem Sertaç Göçmen'e savunma yapması için söz verildi.

Sanık Göçmen, "Olay günü aracımdan inip, 10-15 kişi ile tartışıp, kavga ettiğim sırada müşteki isterse araçtan inerek gidebilirdi. Kendisini zorla alıkoymuş değilim." dedi.

Göçmen'in annesi ve aynı zamanda avukatı olan Aynur Gökmen, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını, katılanların avukatları da sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Ateş, uzlaştırma raporunun dönüşünün beklenmesine ve sanığa atılı bütün suçların niteliği, delil durumu dikkate alınarak, tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, uzlaştırma raporunun dönüşünün beklenmesine ve sanık Görkem Sertaç Gökmen'in tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması nedeniyle tahliyesine karar verdi.

Heyet, sanık Göçmen hakkında adli kontrol tedbirlerinin yeterli kalacağından hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verilmesi şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ve Hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen ve arkadaşı A.A'nın 2 Ekim 2018'de saat 17.30'dan sonra Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araçta tartışmaya başladıkları anlatıldı.

Bu sırada Göçmen'in tokat attığı A.A'nın darbedildiğinin görülmesi ve aracın camını açarak "Bırak beni." diye bağırdığının duyulması üzerine çevredeki vatandaşların arabanın yanına gelerek sanığa tepki gösterdiği belirtilen iddianamede, bunun üzerine Göçmen'in araçtan inerek müşteki Z.M.D'yi eliyle vurmak suretiyle yaraladığı ve aracına tekrar binerek olay mahallinden uzaklaşmaya çalıştığı kaydedildi.

İddianamede, müşteki Z.M.D'nin çevredeki vatandaşlara "Neden yardım etmiyorsunuz?" diye bağırması üzerine aracından inen Göçmen'in müştekiyi yaralamak için olay mahalline yaya olarak geri döndüğü ifade edilerek, bunu gören vatandaşların da Göçmen'i "basit tıbbi müdahale ile giderilmez nitelikte" yaraladıkları ve müşteki Cebrail Şık'ın da sanığı aracına bindirdiği anlatıldı.

Göçmen'in de tek yönlü yolda aracını trafiğin tersi istikametine çevirerek kendisini yaralayan şahıslar ve Cebrail Şık'ın üzerine sürdüğü aktarılan iddianamede, müşteki Şık'ın araçtan kurtularak kaldırıma doğru koştuğu ancak Göçmen'in aracını Şık'a doğru sürdüğü bildirildi.

İddianamede, Göçmen'in müşteki Şık'ı, müşteki Ahmet Seven'in park halindeki aracıyla kendi kullandığı araç arasında sıkıştırarak yaraladığı, sonrasında kaldırıma sürdüğü aracıyla da diğer müştekileri yaraladığı bilgisi verildi.

Olay yerinden uzaklaşarak müşteki A.A'yı Bakırköy'deki Yeni Mahalle Camisi'nin yanında indiren sanığın, arkadaşı A.K. ve S.Ç. ile geri geldiği ifade edilen iddianamede, sanığın bagajdan aldığı ne olduğu tam tespit edilemeyen pense ya da demir gibi bir cisimle müşteki Z.M.D'nin başına vurarak yaraladığı, bunun neticesinde arbede yaşandığı kaydedildi.

Göçmen'in çevredeki vatandaşlarca darbedildiğini gören iki arkadaşının olay yerine gidip sanığı araca doğru getirdikleri belirtilen iddianamede, olaya müdahale eden polislerin Göçmen'in çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmesini engelleyerek polis merkezine götürdükleri anlatıldı.

İddianamede, olay yerinde 8 kişiyi yaralayıp 1 kişinin malına zarar verdiği gerekçesiyle Göçmen'in, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla birden fazla kişiye karşı kasten yaralama", "birden fazla kişiye karşı yaralama" ile "mala zarar verme" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Anadolu Ajansı
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