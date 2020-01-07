Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı... Uçuşlar durduruldu
|07 Ocak 2020 10:30
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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, iniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayollarına ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.
THY GENEL MÜDÜRÜ DUYURDU: SAAT 15:00'E KADAR SABİHA GÖKÇEN'E UÇUŞ YOK
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan duyuru yaparak saat 15:00'e kadar THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş ve kalkışlı seferleri iptal ettiklerini duyurdu.
Bilal Ekşi, şu duyuruyu yaptı:
''Sabiha Gökçen Havalimanında pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz.''
VALİLİK: 164 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ
İstanbul Valiliği, uçakta bulunan 164 yolcunun güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.
THY'DEN AÇIKLAMA
Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel havayolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur.
Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz yada çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler.''
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