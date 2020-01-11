Yoğun bakımdan çıkan hastadan 'yanlış ilaç' iddiası
|11 Ocak 2020 19:48
|Yazdır
ISPARTA'da endoskopi sırasında fenalaşarak yaşamını yitiren Ramazan Gök'ün ardından aynı şekilde rahatsızlanan ve yoğun bakımda tedavi edilen Uğur Kucur (43), normal servise alındı. Uğur Kucur, bağırsaklarında yaşadığı sorunun tespiti amacıyla yapılan kolonoskopi sonrası fenalaşarak yoğun bakıma alındığını söyledi. Kucur, "Bana kullanılan yanlış bir ilaç nedeniyle bu durumun yaşandığı söylendi. Bu ilacın ne olduğu konusunda açıklama yapılmadı" dedi.
Yalvaç'a bağlı Yukarıkaşıkara köyünde yaşayan Ramazan Gök, mide rahatsızlığı nedeniyle 8 Ocak'ta Isparta Şehir Hastanesi'ne gitti. Ramazan Gök, hastalığına teşhis koyulması amacıyla aynı gün endoskopiye alındı. Gök, endoskopi sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı. Yoğun bakıma alınan Gök, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ramazan Gök'ün cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, Yukarıkaşıkara köyünde toprağa verildi. Taner Gök, babasının ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia ederek, hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Benzer şikayetlerle aynı hastaneye giden ve endoskopi çektikten sonra rahatsızlanan Uğur Kucur, F.G., A.G., A.K. ve G.K. da yoğun bakımda tedaviye alındı. Hastaların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'endeskopi sonrası ölüm' açıklaması
'YANLIŞ BİR ŞEY VARSA BU KONU ZATEN ARAŞTIRILIYOR'
Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanarak normal servise alınan hastalardan Uğur Kucur, yaşananlarla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulundu. Kendisine kolonoskopi yapıldığını ve anestezinin etkisi geçtikten sonra uyandırıldığını söyleyen Uğur Kucur, bir anda fenalaştığını ve acile indirildiğini, gerisini hatırlayamadığını anlattı. Uğur Kucur, şöyle dedi:
"Yalvaç'ta yaşıyorum. Bağırsaklarımda yaşadığım sorun nedeniyle 15 gün önce doktorumuza başvurduk ve kolonoskopi çekilmesini istedi. O gün endoskopi odasına ilk ben girdim. Gerekli müdahale yapıldıktan sonra ayıldım. 10 dakika sonra ayağa kalktığımda mide bulantısı, baş dönmesi ve titreme başladı. Kendimi iyi hissetmediğimi söyledim ve beni hemen aşağı, acile indirmek üzere sedyeye aldılar. Yolda 'Acele edin kendimi kötü hissediyorum' dediğimi hatırlıyorum. Sonrasını hatırlamıyorum. Yoğun bakımda 2 gün kaldıktan sonra beni normal servise aldılar. Gerek yoğun bakımda gerekse burada herkes çok ilgilendi. Durumum şu an iyi. Ortada yanlış bir şey varsa bu konu zaten araştırılıyor bizim bu konuda şimdi bir şey söylememiz doğru olmaz" dedi.
'YANLIŞ İLAÇ NEDENİYLE BU DURUMUN YAŞANDIĞI SÖYLENDİ'
Yoğun bakım sonrası ne olduğuyla ilgili hastaneden kendisine kısa bir bilgi verildiğini aktaran Uğur Kucur, "Bana kullanılan yanlış bir ilaç nedeniyle bu durumun yaşandığı söylendi. Bu ilacın ne olduğu konusunda bir şey söylenmedi" dedi.
Yalvaç ilçesinde esnaflık yapan Uğur Kucur'un pazartesi günü tedavisinin tamamlanarak taburcu edileceği öğrenildi.
G Hastanedeki endoskopi sonrası ölüme soruşturma Tartışma yaratan ilaç jet hızıyla geri çekildi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bir başarı hikayesi... Otomotiv firmasının distribütörü oldu
11 Ocak 2020 20:33
|Atölyede başladı, yaptığı ürünleri 17 ülkeye ihraç ediyor
11 Ocak 2020 20:28
|Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor
11 Ocak 2020 20:18
|Anı olsun diye çektiği videodaki gibi yaşamını yitirdi
11 Ocak 2020 19:53
|Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
11 Ocak 2020 19:38
|Meteorolojiden 4 il için kar uyarısı
11 Ocak 2020 19:09
|Köylünün '70 yıllık minare hasreti' sona erdi
11 Ocak 2020 18:27
|Temizlik işçisi bulduğu cüzdanı polise teslim etti
11 Ocak 2020 18:02
|'Çöpçüler kralı' sokakları temizlerken gönülleri kazanıyor
11 Ocak 2020 16:32
|İkizler Mina ve Hira'yı ölüm ayırdı
11 Ocak 2020 16:16