1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan 386 ürünü açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Gazlı içecekten, bala, çaydan zeytin yağına, çikolatadan ete kadar birçok üründe tağşiş ortaya çıktı.
 14 Ocak 2020 10:00
Yazdır
Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan 386 ürünü açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Gazlı içecekten, bala, çaydan zeytin yağına, çikolatadan ete kadar birçok üründe tağşiş ortaya çıktı.

İŞTE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, "Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik" gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

AMAÇ, FİRMALARIN 'GÜVENİLİR GIDA ÜRETİMİ''NE TEŞVİK ETMEK

Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile;

Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması,

Sektörde haksız rekabetin önlenmesi,

Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve

Firmaların "güvenilir gıda üretimi"nin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.

'2012 YILINDAN BU YANA 1443 FİRMANIN BİLGİLERİ ARZ EDİLDİ'

Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ait 3202 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir.

Gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Taklit ve tağşiş yapılan ürünler için TIKLAYINIZ

Dana Etine ve Adana Kebaba 'domuz eti' karıştıran firmalar Çay ve kahveye boya katan firmalar
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sucuğa ve kıymaya 'At eti' katan firmalar
14 Ocak 2020 11:03		 Çay ve kahveye boya katan firmalar
14 Ocak 2020 10:47
Dana Etine ve Adana Kebaba 'domuz eti' karıştıran firmalar
14 Ocak 2020 10:22		 Ulaştırma Bakanlığı'ndan İBB'ye metro ve yol tepkisi
14 Ocak 2020 09:25
2020'de bu ödemeleri unutmayın
14 Ocak 2020 09:15		 Sahillerde vatandaşa müjde
14 Ocak 2020 08:28
Üniversite'den tuhaf duyuru: İkram öğrenciden çatal bizden
14 Ocak 2020 07:50		 Doğalgaz faturası 750 TL'yi gördü!
14 Ocak 2020 07:21
Köylere de bekçi geliyor
14 Ocak 2020 06:51		 ASKİ'den atık su analizlerine online ödeme
13 Ocak 2020 22:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:02 - Ev kazalarını önlemek için annelere eğitim verilecek12:00 - Dışişleri Bakanı'ndan 'Hafter'in masadan ayrılma' açıklaması11:52 - Jandarma personeli havale geçiren çocuğu kucağında hastaneye yetiştirdi11:50 - FETÖ sanığı eski akademisyene 6 yıl 3 ay hapis cezası11:44 - Hastanenin soğutma ünitesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı11:42 - Gaziantep'te, her 8. sınıf öğrencisi LGS'ye giremeyecek11:40 - Bakan Pakdemirli: Geçen yıl 770 dekar alanda trüf ormanı oluşturuldu11:39 - FETÖ'den Senegal'de okullarını Türkiye Maarif Vakfına devrini önleme manevrası11:37 - Kayak merkezlerinde son durum11:36 - KHK ile göreve dönen personele banka promosyonu kararı
11:30 - 1999 yılında verilen disiplin cezası, 5525 sayılı af kapsamına girer mi?11:29 - 64 yaşındaki çatı ustası tamir için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti11:24 - Finans kurumu kar oranını konutta 0,89'a, araçta 0,96'ya düşürdü11:23 - İŞKUR geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişiyi işle buluşturdu11:21 - Erzurum ve Erzincan'da 39 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı11:16 - Gram altın 292 lira seviyelerinde11:10 - Dr. Mehmet Öz: Kahvaltı dayatması, reklamcıların işi11:09 - 'ByLock' içerikleri FETÖ sanığının yalanlarını çürüttü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Dana Etine ve Adana Kebaba 'domuz eti' karıştıran firmalar
Köylere de bekçi geliyor
İBB, tepkiler üzerine Sakine Cansız'da geri adım attı
Akademik ilana kimse başvurmasın diye, bu şart yazıldı
FETÖ'nün siyasi ayağı belli oldu: CHP
Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan 386 ürünü açıkladı
Sucuğa ve kıymaya 'At eti' katan firmalar
Ünlü oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti
Soylu ile Kadir İnanır arasında tiyatro polemiği
Çay ve kahveye boya katan firmalar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kitap yazmak 2
bebeklerini öptürmek istemeyen anneler 2
eli ayağı buz kesmek 2
çayı şekersiz içebilmek 1
Breaking Bad 1
Vincent Aboubakar 1
merih demiral'ın sakatlanması 2
arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş 2
q bitz 1
meryem boz 2
SON İLANLAR
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
EÜAŞ 10 müfettiş yardımcısı alacak
Osmaniye Yarbaş 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde El Sanatları 7 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Güzelbahçe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam