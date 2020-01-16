Sağlık Bakanlığı, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde 6 değişiklik yaptı
|16 Ocak 2020 09:32
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16.01.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.
İşte O Değişikler
İller Arası Atama Dönemi Yılda 2 Kez Olacak
Daha önce yılda 3 kez (Ocak-Haziran- Eylül) olan iller arası atama dönemi artık yılda 2 kez (Ocak-Haziran) yapılacak.
Alt Bölge Tayininde 5. ve 6. Bölgelerin Hizmet Grubu Şartı Aranmayacak
1, 2, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerinden 5 ve 6'ncı hizmet bölgesine yapılacak atamalarda hizmet grubu şartı aranmayacak. İlgililerin bu madde kapsamında atanma talebinde bulunabilmesi için atandığı tarihten itibaren fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacak.
Alt Bölge Tayin Başvurusunda 2 Yıl Fiilen Çalışma Şartı
1, 2, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerinden 5 ve 6'ncı hizmet bölgesine yapılacak atamalar hariç 2 yıl fiilen çalışmış olma şartı aranacak
Eş Durumu Tayinlerinde PDC Uygun Olması Durumunda Astlık Üstlük Sıralama Şartı Aranmayacak
İller arası yer değiştirme kurası ile atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde, eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, PDC'nin uygun olması halinde astlık üstlük sıralaması ile D veya C hizmet grubu şartı aranmayacak
"Mazerete Dayalı Atamalar İl Müdürlüğü Emrine Yapılır" ibaresi kaldırıldı
Sağlık, Aile Birliği ve Can Güvenliğine bağlı olarak yapılan mazeret atamaları, daha önce İl Müdürlük emrine yapılmakta iken bu ibare yürürlükten kaldırıldı.
Üst Bölge Atamalarında Bölge Değişikliği
PDC'lerin uygun olması halinde,
6.hizmet bölgesinde son atandıkları tarihten itibaren; 2 yıl görev yapanlar 6. ve 5. hizmet bölgesinin,
5.hizmet bölgesinde son atandıkları tarihten itibaren; 4 yıl görev yapanlar 5. ve 4. hizmet bölgesinin C ve D Grubu illerine atanabilecekler.
Yönetmelik Değişikliği İçin tıklayınız.
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