20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat yerleri netleşti
|21 Ocak 2020 17:53
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 6-10 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için bugün sözlü mülakat yerlerini açıkladı.
Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 6-10 Ocak tarihleri arasında yapılarak öğretmen adayları ön başvurularını tamamladı.
SÖZLEŞME ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERİ SORGULAMA
MEB'in internet sitesinden açıklanan 2020 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimine göre 6-10 Ocak'taki ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta (bugün) ilan edildi.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV TARİHİ
Sözlü sınavlar 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ
Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.
Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek.
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İLK SIRADA
En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.
2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Yeri Bilgisi
Sözlü Sınav Yeri Bilgisini Öğrenmek İçin Tıklayınız
Sözlü sınav yerleri açıklanan öğretmenlerin değerlendirmeleri için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|KPSS 2020/3 tercih sonuçları açıklandı
21 Ocak 2020 10:54
|Türkiye genelinde acil 41 bin eleman aranıyor
20 Ocak 2020 20:31
|Formasyon ilanları artarak devam ediyor
20 Ocak 2020 11:00
|Cumhurbaşkanı kararını beklemeden ilana çıkan iki üniversite iptal etmek zorunda kaldı!
19 Ocak 2020 19:19
|Sağlık Bakanlığı, 2019/7 KPSS'de yerleşenler için istenen belgelerini açıkladı
16 Ocak 2020 10:57
|Kültür Bakanlığı 2 bin 849 personele sözleşme yapacak
15 Ocak 2020 08:33
|Akademik ilana kimse başvurmasın diye, bu şart yazıldı
14 Ocak 2020 00:01
|Sağlık Bakanlığı'ndan, 2828 sayılı kanun kapsamında yerleşen adaylar hakkında duyuru
13 Ocak 2020 15:27
|Bakan Selçuk: Mezun sayısına göre ihtiyaç azlığı durumu her branşta var
12 Ocak 2020 10:58
|Sağlık Bakanlığı, 2019/7 ile yerleşenler için hala açıklama yapmadı
12 Ocak 2020 00:04