1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmamoğlu: Benim yaşama bakışım bu hiçbir hata yok!

Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt: Benim yaşama bakışım bu hiçbir hata yok
 30 Ocak 2020 08:20
Yazdır
İmamoğlu: Benim yaşama bakışım bu hiçbir hata yok!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ depreminin hemen ardından Erzurum'a kayak tatiline gitmesini eleştirenlere "Benim yaşama bakışım bu. Bunu toplumun çok iyi anlayacağını görüyorum, hissediyorum. Burada yapılmış hiçbir hata yok" diye yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ depremi sonrası soluğu Palandöken kayak tesislerinde alması tartışma konusu oldu.

Eleştiri oklarının hedefindeki İmamoğlu, ise tepkilere aldırmadı, yaptığının arkasında durdu. İmamoğlu, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi aracılığıyla açıklama yaptı.

Tatil önceden belirlenmişti

"15-20 gün öncesinden ara tatile denk getirip ailece tatil yapmak istedik. Dört yüz günde çocuklarıma sekiz gün ayırdım, birincisi bu. İkincisi, ailemin bütünüyle ilk defa bir üç gün geçirdim. Dolayısıyla biz siyasetin elbette bedelini biliyoruz. Ama ben her yerde şunu söylerim: Siyaseti kutsallaştırmanın bir anlamı yok. Milyonlarca babanın olduğu gibi benim de ailem kutsalım. Yani ben kızıma, ergenlik çağı gelmiş oğluma, üniversite talebesi oğluma hatta çok sevdiğim eşime zaman ayırmak zorundayım. Benim kutsalım bu. Siyaset benim için zaten meslek değil. Ben siyasete girdiğim günden beri, siyaseti bir günde bırakabilecekmiş gibi yapmanın ruhunu yaşıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Onun için siyaseti meslek edinmiş insanların yaptığı tanımlar beni ilgilendirmiyor. Şimdi Elazığ'da üzüntü verici bir deprem yaşadık.

İmamoğlu'ndan 'tatilim henüz bitmedi' açıklaması

Burada yapılmış hiçbir hata yok

Başka siyasiler çocuklarıyla siyaset yapmayı tercih edebilir. Herkesin tercihi kendisine ve ben çocuklarımla hayat boyu siyaseti paylaşmayan bir kişi olacağım. Çünkü siyaset bu, her an bitebilir. Benim yaşama bakışım bu. Bunu toplumun çok iyi anlayacağını görüyorum, hissediyorum. Burada yapılmış hiçbir hata yok. Bunu siyaseten kullanmak isteyen mecralara, kişilere, kurumlara, parti içinde bulunan insanlara, hangi parti olursa olsun bu bakış açısıyla değerlendirmelerini, hatta benim yaşadığım şu süreci çocuklarıyla, torunlarıyla, eşleriyle paylaşmalarını tavsiye ederim. Onlar en güzel cevapları eşleri, çocukları verecektir diye düşünüyorum.

Özkök'ten İmamoğlu'na tepki: Kimseye anlatamazsın

Yeni nesil bir siyasetten bahsediyorum

Tekrar ifade edeyim, biz burada bir eğlence, kutlama yapmıyoruz. Ben çocuklarımla baş başa bir an yaşıyorum. Bu da bir insanın kutsalıdır, samimiyetidir, dürüstlüğüdür. Yani algı yönetmemektir, algıyla uğraşmamaktır, siyaseti böyle büyük bir kutsalmış gibi yaşamının ana merkezine oturtmamaktır. Bu kadar farklı, bu kadar yeni nesil bir siyasetten bahsediyorum. Ben kimseyi aldatmıyorum, çok dürüst bir siyaset yaptığımı düşünüyorum. Klasik siyasi tavırları kimse benden beklemesin. Yani ben işte mış gibi yapıp, İstanbul'da olup bir de eğlenceye katılmadım. Mış gibi yapıp, İstanbul'da olup, bir yerde bir açılış yapıp, orda müzik programı yaptırmadım. Çocuklarımla üç gün vakit geçirdim. Bu kadar masum bir şeyin siyasi geleceğiyle ilgili bir kaygı uyandıracak bir şey olduğunu asla düşünmüyorum. Tam aksine bu masumiyetin daha doğru algılanacağını, hatta bunu topluma da pozitif bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Ailesine, çocuklarına, değer veren bir siyasi kimlik."

İmamoğlu'dan 'Evet tatildeyiz' açıklaması

Cüneyt Özdemir'den tepki: Böyle bir insana 14 milyonluk şehri emanet eder misiniz?
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
104 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin'
30 Ocak 2020 13:42		 'Turistleri yeni bölgelerle tanıştıramazsak başka ülkelere kaptırırız'
30 Ocak 2020 13:33
Bakan Turhan: 4 şehir YHT ile birbirine bağlanacak
30 Ocak 2020 13:26		 Yunan vekilden AP oturumunda Türk Bayrağına saygısızlık
30 Ocak 2020 13:00
'Kaza yapan sigortasız YHT, 114 milyon lira zarar ettirdi'
30 Ocak 2020 12:06		 Mansur Yavaş'ın 'Fatih Şahin'in sözleri için açtığı dava reddedildi
30 Ocak 2020 11:41
Feyzioğlu'ndan Kaliforniya Valisine 'Sasunyan mektubu'
30 Ocak 2020 11:33		 Ekrem İmamoğlu'nun baldızından olay paylaşım! Deprem olmuş bize ne
30 Ocak 2020 11:03
Cüneyt Özdemir: İstanbul'u İmamoğlu değil, o yönetiyor!
30 Ocak 2020 10:58		 Bekçilere verilecek 'sıvazlama' yetkisinde geri adım
30 Ocak 2020 10:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:50 - THY, Çin seferlerini azaltıyor13:44 - Otomobiliyle refüje çarpan öğretmen hayatını kaybetti13:42 - 'Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin'13:38 - İstanbul'un en huzurlu ve en romantik yeri13:33 - 'Turistleri yeni bölgelerle tanıştıramazsak başka ülkelere kaptırırız'13:27 - Manisa Valiliği: 4 ilçede 275 ağır hasarlı yapı var13:26 - Bakan Turhan: 4 şehir YHT ile birbirine bağlanacak13:24 - 'Görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz'13:17 - Güneş yüzeyinin en net fotoğrafı çekildi13:12 - Borsa günün ilk yarısında geriledi
13:05 - Bakan açıkladı: Gıdaya dijital izleme sistemi geliyor13:00 - Yunan vekilden AP oturumunda Türk Bayrağına saygısızlık12:55 - Mersin'de denizde kaybolan bekçi 19 gündür aranıyor12:50 - Ünlü futbolcu, Instagram'da 200 milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu12:45 - Çeyrek altın ne kadar?12:41 - Hemşireye hakaret eden kaymakamın hapsi onaylandı12:36 - '2019'da 107 bin 899 vatandaşımıza destek olmuşuz'12:33 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bekçilere kimlik sorma yetkisi verilmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Gazeteciden Kızılay Başkanı'na: Siz FETÖ'cü müsünüz?
Hemşireye hakaret eden kaymakamın hapsi onaylandı
Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahmini açıklandı
Bekçilere verilecek 'sıvazlama' yetkisinde geri adım
MEB, 750 engelli öğretmen alacak
Sayıştay, öğrencisi olmayan fakülteler konusunda YÖK'ü uyardı!
Kamu işçisine Ocak ikramiyesi
İmamoğlu: Benim yaşama bakışım bu hiçbir hata yok!
Belediye sürgününe yargı 'dur' dedi
Malatya'da 9 ilçede daha okulların tatili uzatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cedi osman 1
af yasasının çıkması 3
panasonic 1
felaket 1
dış çekim 1
tuhaf imzalar 1
mutlu evlilik 1
bruce lee 1
İlk anarşist manifesto 1
şu an çalan şarkı 6
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Subaşı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Şarköy Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TBMM 197 personel alacak
Zonguldak Kilimli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Beltur 20 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba İmar Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam