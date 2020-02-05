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Uçağın pistten çıkış anı kamerada

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
 05 Şubat 2020 22:08
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Uçağın pistten çıkış anı kamerada

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Görüntülerde uçağın inişi sırasında pistten çıkıp boşluğa düştüğü görülüyor.

DHA
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