Uçağın pistten çıkış anı kamerada
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
|05 Şubat 2020 22:08
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