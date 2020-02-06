Uçak kazasından geriye kalan acı hikaye
|06 Şubat 2020 13:58
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Ölenlerden diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurulu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Eşi Gökhan Koçar ve aile yakınlarının teslim aldığı cenaze Küçükçekmece'deki gasilhaneye götürüldü. Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi yarın Tekirdağ Malkara'da toprağa verilecek.
KOCASI İLE BERABER UÇAĞA BİNECEKTİ İPTAL OLDU
İzmir'de yaşayan Zehra Bilgi Koçar'ın diş hekimliği yaptığı öğrenildi. Kocası Gökhan Koçar ile 2019 yılının Temmuz ayında evlenen Koçar, eşiyle beraber hafta sonu tatili nedeniyle İzmir'den İstanbul'a seyahat planladı.
Ticaret Bakanlığı'nda müfettiş olan Gökhan Koçar'a İstanbul'da görev çıkınca Gökhan Koçar daha önce İstanbul'a gelmek zorunda kaldı. Dün akşam saatlerinde İzmir'den İstanbul'a gelen Zehra Bilgi Koçar, uçak kazasında hayatını kaybetti.
SERT İNDİ HIZINI KESEMEDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 179 kişinin yaralı olduğunu, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise kazanın ayrıntılarını verirken, "Pistten çıktıktan sonra 50 metre sürükleniyor. TEM'den E-5'e bağlantı yolunun olduğu mevkide 30 metrelik yükseklikten düşüyor" dedi. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan da "Kaza uçağın sert iniş ve sonrasında hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu" diye konuştu.Pegasus Genel Müdürü'nden kaza açıklaması
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