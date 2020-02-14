Kendisine müdür yardımcısı diyerek öğrenciyi taciz etti

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda 4'üncü sınıfa giden Suriyeli S. H., okulda bazı öğrencilere kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtan sözleşmeli memur İsmail S.'nın cinsel tacizine uğradı. "Sana kitap vereceğim, bütün Suriyelilere verilecek ancak ilk sana vereceğim" diyerek çocuğu kandırarak okulun deposuna götüren ve 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden adamın çocuğun babasının ailesini birlikte yaşamadığını öğrenerek kendisine hedef seçtiği ifade ediliyor.

7 Şubat Cuma günü gerçekleşen olay anne R. D'nin çocuğunun şikayeti üzerine Esenyurt Çocuk Büro Amirliği'ne gitmesiyle ortaya çıktı. 12 yaşındaki mağdurenin ifade tutanağında iğrenç taciz olayının detayları yer aldı. İfade tutanağında mağdure olayın başlangıcını şu ifadelerle anlatıyor: "Sabah 5. derse girmeden önce bahçede okulun giriş kapısındaydım. Öğretmen İsmail hocam beni gördü ve yanına çağırdı. Bana gel ben sana kitap vereceğim dedi, bütün Suriyelilere verilecek ancak ilk sana vereceğim dedi. Ben korktum biraz. Birlikte alt kata indik. Gittiğimiz yer çok az ışıklıydı ve kitaplar ile inşaat malzemeleri vardı. Depo gibi bir yerdi. İsmail hocanın soyadını bilmiyorum ancak okulun müdür yardımcısı olduğunu biliyorum. Temizlikçi bir abla vardı bizi gördü. Sonra abla oradan gitti. Hoca gittiğini gözüyle kontrol etti. Depoya girdikten sonra kapıyı kapattı, sonra kitap istiyor musun dedi. Ben hayır istemiyorum dedim. Ben hayır istemiyorum dedim"

KENDİNİ MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK TANITIYOR

Hürriyet'ten İlker Sezer'in haberine göre: Suriyeli R. D.'nin ifadesinde 'müdür yardımcısı' olarak geçen İsmail S.'nin kendisine bazı çocuklara öğretmen ve müdür yardımcısı olarak tanıtan sözleşmeli memur olduğu öğrenildi. Şam'ın kırsalındaki Darayya ilçesinden çocuklarıyla göç eden ve ülkesinde inşaat mühendisliği bölümünü bitiren R. D. eşinden ayrı yaşıyor. Anne D., tacizci İsmail S.'nin kızına ailesiyle ilgili sorular sorduğunu, kızının babasının evde olmadığını söylemesi üzerine tacize karar verdiğini öne sürdü. Çocuğun babası Suriye'de ailesinden ayrı yaşıyor. Anne R. D., doktor muayenesinde çocuğunun cinsel organında kızarıklıklar bulunduğunu söyledi.

"BANA 5 LİRA VERDİ, ÇÖPE ATTIM"

Suriyeli öğrenci tacizin ardından yaşananları ifadesinde şöyle anlatıyor: "Odada 10 dakika kadar kaldık. Sonra 5 lira verdi zorla. Ben de dışarıya çıktım. Parayı çöpe attım. Ben bunu N. isimli öğretmenime anlatmaya çalıştım ancak bana şu an müsait değilim sonra anlat dedi. Ben sınıfta çok ağladım. Sonra olanları anneme anlattım. Annem beni özel doktora götürdü"