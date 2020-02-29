Koronavirüs yayılmaya devam ediyor! Bir ülkeye daha sıçradı
|29 Şubat 2020 15:27
|Yazdır
Katar Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk vaka olduğunu açıkladı.
Katar resmi haber ajansı QNA'nın, Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, İran'dan perşembe günü tahliye edilen ve karantinaya alınanlardan birinde Kovid-19 tespit edildi.
Hastanın Bulaşıcı Hastalıklar Merkezinde karantina altında tutulduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
Hastayla temasa geçen kişilerin araştırıldığı kaydedilerek tüm tedbirlerin alındığına ve ülkeye giren tüm yolcuların gerekli tıbbi önlemlerden geçirildiğine dikkat çekildi.
Katar, perşembe günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etmişti.
- Ruhani ile Al Sani telefonda koronavirüse karşı alınacak tedbirleri görüşmüştü
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirler ele alınmıştı.
Ruhani, yeni tip koronavirüsün dünyanın sorunu haline geldiğini ve tüm devletlerin yardımlaşarak bu sorunu aşmaları gerektiğini söylemişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dünyada Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 85 bini aştı
29 Şubat 2020 14:22
|İran'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi daha öldü
29 Şubat 2020 13:45
|'İran'da en az 210 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti'
28 Şubat 2020 21:58
|Dünya Bankası'ndan Türkiye için büyüme açıklaması
28 Şubat 2020 20:53
|İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs vakaları gelecek hafta zirveye çıkabilir
28 Şubat 2020 19:51
|DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Risk çok yüksek
28 Şubat 2020 19:31
|Yunanistan yasa dışı mülteci girişine için vermeyecek
28 Şubat 2020 18:52
|BM Güvenlik Konseyi, İdlib için bugün acil toplanacak
28 Şubat 2020 18:23
|Putin, güvenlik konseyinde Türkiye'yi suçladı
28 Şubat 2020 18:19
|Meksika'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi
28 Şubat 2020 18:14