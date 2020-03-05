CHP'li Özkoç'tan HSK'ya şikayet
|05 Mart 2020 22:33
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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Savcı Yokuş hakkında, "Anayasa'nın yasama dokunulmazlığı ile ilgili hükmünü ve Adalet Bakanlığı'nın genelgesini ihlal ederek, siyasi güdülerle hareket ettiği ve görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle disiplin ve ceza soruşturması başlatılmasını talep etti.
NE OLMUŞTU?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylediği sözlerin ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Meclis'te basın toplantısı düzenledi ve Erdoğan'a hakaret içerikli sözler sarfetti.
Ardından TBMM Genel Kurulu'nda Engin Özkoç kürsüde konuşurken konuyu yine bu sözlere getirince AK Partili vekiller tepki gösterdi ve çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Vekillerin birbirlerine yumruk ve tekmeyle saldırdığı kavganın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.TBMM'de vekiller arasında büyük kavga Bakan Gül: Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek Erdoğan'dan CHP'li vekile 1 milyon TL'lik tazminat davası CHP'li Özkoç hakkındaki fezleke Mecliste AK Partili vekilin eli, Özkoç'a attığı yumruk nedeniyle kırıldı
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