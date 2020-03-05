Odatv internet sitesi kapatıldı
Bilgi Teknolojileri Kurumu Odatv internet sitesini kapattı.
|05 Mart 2020 23:35
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Bilgi Teknolojileri Kurumu Odatv internet sitesini kapattı.
Önceki gün Odatv internet sitesinde şehit edilen MİT personeli ile ilgili bilgiler paylaşılmıştı.
Ardından Odatv haber müdürü ve haberi yapan muhabir gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
Bilgi Teknolojileri Kurumu da Odatv internet sitesine idari tedbir uygulayarak siteyi kapattı.MİT personelini deşifre eden gazeteci gözaltına alındı Odatv'nin haber müdürü ile muhabiri tutuklandı İçişleri Bakanı'ndan Odatv tutuklaması ile ilgili açıklama Odatv tutuklamaları Meclis gündeminde Oda TV Genel Yayın Yönetmeni ifadeye çağrıldı
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