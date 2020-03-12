YÖK'ten idari ve akademik personel için açıklama
|12 Mart 2020 19:54
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, üniversitelerin 3 hafta kesintisiz tatil edildiğini bildirdi.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından üniversitelerin idari ve akademik personel hariç, öğrenciler için 3 hafta kesintisiz tatil edildiği öğrenildi. Tatil sürecinde öğrenciler için uzaktan eğitim programı devreye alınmayacak. Ayrıca, korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de bulunan tüm üniversitelerin alacağı önlemler YÖK koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Üniversitelere gönderilecek üst yazıyla birlikte tüm sosyal etkinliklerin durdurulması kararı verildi.
3 haftalık tatil uzayabilir
3 haftalık tatil süresi sonrasında Sağlık Bakanlığı ve devlet kademelerinde yapılacak değerlendirmelerin ardından YÖK, alınan kararlar doğrultusunda uygulamalarını sürdürecek ve 3 haftalık tatil süresini uzatabilecek. Öğrenciler için kaybedilen ders süresi, uygun görülürse akademik takvime ders ikmali olarak eklenebilecek.Futbol maçları seyircisiz oynanacak Kamu personelinin yurt dışına çıkışına sınırlama Okullar 1 hafta, Üniversiteler 3 hafta tatil edildi
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