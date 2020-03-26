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Bakan Varank: Fırsatçılara izin vermeyeceğiz!

Bakan Varank: Yatırım teşvikleriyle ilgili önemli karara imza attık. Kredi faiz desteği uygulamasına esneklik getiriyoruz
 26 Mart 2020 10:15
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Bakan Varank: Fırsatçılara izin vermeyeceğiz!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Varank'ın açıklamaları:

Yatırım teşvikleriyle ilgili önemli karara imza attık. Kredi faiz desteği uygulamasına esneklik getiriyoruz.

Fırsatçıların spekülasyon yapmasına izin vermeyeceğiz.

Koronavirüs teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ekipmanlara, önleme ürünlerine hızlıca destek vereceğiz.

Firmalar, bankalara yaptıkları kredi geri ödemelerinde aksama olması durumunda faiz desteğinden yararlanamıyorlardı, aldığımız yeni kararla bu dönemde bankalara karşı yükümlülüğünü yerine getiremeyen firmalar için bu kuralı askıya alıyoruz.

Fırsatçıların canını yakacağız.

TÜBİTAK COVID-19 portalını bugün itibariyle devreye aldık.
Anadolu Ajansı
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