CNN, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı
|23 Nisan 2020 15:54
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ABD merkezli medya kuruluşu CNN, İstanbul'un ve hatta belki de Türkiye'nin en hareketli yoğun bakım ünitesine girerek koronavirüs salgınıyla ilgili yaşanılanları anbean kaydetti... İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Cerrahpaşa'daki yoğun bakım bölümüne giren CNN muhabiri, burada görevli sağlık personeliyle konuştu. CNN Muhabiri ardından da "Avrupa'daki ya da ABD'deki bazı yerlerde olduğu gibi burada koruyucu ekipman sıkıntısı ya da yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı yok" dedi.
30 yıllık doktorum böylesini hiç görmedim
CNN'e konuşan deneyimli doktor Yalım Dikmen'in görüşlerine yer verilen haberde, "Kendisi 30 yılı aşkın bir süredir yoğum bakım bölümünde görevli ama kariyeri boyunca hiç böyle bir şey görmedi" yorumu yapıldı.
Bir puzzle ile uğraşıyoruz
CNN'in haberinde, hastanede büyük bir yoğunluk olduğu belirtilirken, Dr. Dikmen'in "Elimizden geleni yapmalıyız. Bir puzzle ile uğraşıyoruz ve doğru parçayı bulmak için uğraşıyoruz. Doğru parçayı doğru yere koymak, elimizden geleni yapmak ve en iyisini düşünmeye çalışıyoruz" dediği belirtildi.
Doktor ve hemşirelerin çelikten yapılmış sinirleri var
Haberde, "Burada durum çok gergin. Makineler sürekli çalışıyor ve bu koruyucu önlükleri ve kostümleri giymek gerekiyor. Bunu söylemem gerekiyor ki buradaki doktorlar ve hemşirelerin gerçekten çelikten yapılmış sinirleri var. Çalışanların morali ilginç bir şekilde yüksek. Hastanenin kapasitesi her gün artan pozitif vakaya göre baskı altında değil" yorumu yapıldı.
Burası ABD ve Avrupa gibi değil
CNN'in haberinde hastanede yoğunluk olduğu fakat bunun bir ekipman sıkıntısına yol açmadığı vurgulanıyor. CNN'in haberinde ülkedeki vaka sayısının artışına ve yoğunluğa rağmen bir sıkıntı ve sorun olmadığı belirtildi. Haberde, "Avrupa'daki ya da ABD'deki bazı yerlerde olduğu gibi burada koruyucu ekipman sıkıntısı ya da yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı yok" denildi.Financial Times yazdı! İngiltere'nin imdadına Ankara yetişti
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