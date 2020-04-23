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Financial Times yazdı! İngiltere'nin imdadına Ankara yetişti

Sağlık sistemi çökmek üzere olan İngiltere'nin yardımına Türkiye koştu. Konuya ilişkin Financial Times'da yer alan haberde, "Boris Johnson hükümetinin utanç verici bir durum içine düşmesinin ardından İngiltere'nin imdadına Ankara yetişti" ifadeleri kullanıldı.
 23 Nisan 2020 15:59
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Financial Times yazdı! İngiltere'nin imdadına Ankara yetişti

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin sağlık ekipman malzemesi almak planının kaosa dönüşmesi ülkede krize neden olmuştu. Türk Hükümetinin devreye girmesi ile koruyucu ekipmanların sevkiyatı İngiltere'ye ulaştırıldı. İngiliz Financial Times gazetesi bu gelişmeyi aktardığı haberde; "Boris Johnson hükümetinin utanç verici bir durum içine düşmesinin ardından İngiltere'nin yardımına Ankara koştu." ifadelerine yer verdi.

Financial Times'ta yer alan haber şu ifadeler kullanıldı:

"İngiltere'nin özel bir şirketten kişisel koruyucu malzeme satın alma planlarının kaosla sonuçlanmasının ardından Türk hükümetinin devreye girdiği sürecin sonunda İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait bir uçak, koruyucu ekipman sevkıyatını İngiltere'ye ulaştırdı.

İngiltere'nin yardımına Ankara koştu

İngiltere'nin, ilk olarak anlaştığı tedarikçi firmanın gerekli ihracat lisansı olmadığı anlaşıldıktan sonra gecikmeler yaşanmasının ve Boris Johnson hükümetinin utanç verici bir durum içine düşmesinin ardından İngiltere'nin yardımına Ankara koştu.

Koronavirüs hastalarına bakan sağlık çalışanları için gerekli önlüklerin ve koruyucu ekipmanın sevkiyatı, konuyla alakalı iki kaynağın aktardığına göre Türk devletine ait bir sağlık şirketi olan USHAŞ tarafırdan sağlandı."

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İngiltere'ye ikinci yardım

Sağlık Bakanı Fahretin Koca çarşamba gecesi açıklama yaparak Türkiye'nin bir önceki akşam sevkıyata "izin verdiğini" ifade etti ancak daha fazla açıklama yapmadı. Koca, "Türkiye bu anlamda İngiltere'ye ikinci kez yardım etti." diyerek bu ay başlarında İngiltere'ye gönderilen acil yardım ekipmanıyla dolu bir önceki sevkıyata atıfta bulundu.
Memurlar.Net
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