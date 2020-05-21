Bursluluk sınavı, 6 Haziran'da yapılacak mı?
MEB, Bursluluk sınavını 25 Nisan'dan 6 Haziran'a kaydırmıştı. Ancak sınavın bu tarihte yapılıp yapılmayacağına dair hala bir açıklama yapılmamıştır.
|21 Mayıs 2020 16:29
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MEB daha önce yaptığı açıklamada, 25 Nisan'da yapılması planlanan Bursluluk Sınavını 6 Haziran'a ertelemişti.
Ancak, 6 Haziran'a ertelenen bursluluk sınavının akıbetine yönelik olarak yeni bir açıklama yapılmamıştır.
Sınava 3 haftalık bir süre kaldığı için sınavın yapılıp yapılmayacağının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.
Memurlar.net'in WhatsApp hattına yazan okul yöneticilerimiz, öğrencilerin bu yöndeki sorularına cevap veremediklerini belirtmektedirler.6 Nisan 2020- İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınav konuları belli oldu
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