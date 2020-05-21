Bursluluk sınavı Eylül'de yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı, bursluluk sınavının Eylül'de yapılacağını duyurdu
|21 Mayıs 2020 16:51
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Milli eğitim Bakanlığı, bursluluk sınavının Eylül'de yapılacağını duyurdu.
6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
Bursluluk sınavı, 6 Haziran'da yapılacak mı?
6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilenMEB (@tcmeb) May 21, 2020
2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. pic.twitter.com/LzCsW1AU1v
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