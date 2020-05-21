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Bursluluk sınavı Eylül'de yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, bursluluk sınavının Eylül'de yapılacağını duyurdu
 21 Mayıs 2020 16:51
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Bursluluk sınavı Eylül'de yapılacak

Milli eğitim Bakanlığı, bursluluk sınavının Eylül'de yapılacağını duyurdu.

6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bursluluk sınavı, 6 Haziran'da yapılacak mı?
Memurlar.Net
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