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Antik kentte kaçak kazı yapan üç kişi 'fotokapan'a yakalandı
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Zorzilla Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan üç kişi fotokapan yardımıyla yakalandı.
|03 Haziran 2020 22:40
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Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Zorzilla Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan üç kişi fotokapan yardımıyla yakalandı.
İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Kasımlar köyü Elma Gediği mevkisindeki Zorzilla Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Kaymakamlıktan izin alan ekipler, şüphelilerin yakalanması için bölgeye fotokapan yerleştirdi. Fotokapana yakalanan 3 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 3 bakır çubuk, 8 işaretleme çivisi, 25 metre elektrik kablosu, 1 av tüfeği mermisi, 1 kemik kırığı, 1 saat pili ve bileklik ele geçirildi.
Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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