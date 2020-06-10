Tez aşamasındaki lisansüstü öğrencilerine ek süre hakkı
|10 Haziran 2020 09:52
|Yazdır
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, afet ve salgınlarda, tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine bir dönem, sürece göre bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilmesine yönelik yeni düzenleme gerçekleştirildi.
Yükseköğretim Kurulunca Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilecek. Verilen ek süreler, azami süreden sayılmayacak.
Öte yandan, konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki ana sanat ve ana bilim dallarına öğrenci kabulünde 2 Ocak 2021'e kadar ALES puanı aranmayacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Üniversite öğrencilerinin yaz okulu kaygısı
10 Haziran 2020 10:07
|YÖK Başkanı Saraç 'Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi' ile görüştü
06 Haziran 2020 10:24
|Türkiye'nin ilk dijital mezuniyet töreni
05 Haziran 2020 08:05
|Türk Üniversiteleri, intihalden dolayı Webometrics'ten çıkarıldı
04 Haziran 2020 16:21
|YKS'ye girecek adaylar için üniversite tanıtımları dijital ortamlara taşındı
03 Haziran 2020 11:24
|Sanayi Doktora Programı sonuçları açıklandı
03 Haziran 2020 10:32
|Ege Üniversitesi'nde korona için aşı enstitüsü kuruluyor
03 Haziran 2020 09:39
|YÖK Başkanı, başarılı beyinleri, öğrenimlerine Türkiye'de devam etmeye çağırdı
02 Haziran 2020 10:14
|Yükseköğretime girişte yurt dışı yatay geçişteki kısıt kaldırıldı
30 Mayıs 2020 10:51
|YÖK üyesi Tufan'dan gençlere uyarı: YKS tarihi net, bu tarihe odaklanın
28 Mayıs 2020 02:27