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Flaş! Öğretmenlerin seminerleri online yapılacak

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı 22-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek mesleki çalışmaların online- uzaktan gerçekleştirileceğini açıkladı
 17 Haziran 2020 22:10
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Flaş! Öğretmenlerin seminerleri online yapılacak

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama

Tüm öğretmen ve okul yöneticilerimizin katılacağı 22-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek MESLEKİ ÇALIŞMA DÖNEMİ faaliyetleri online - uzaktan gerçekleştirilecektir. Tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim.

Memurlar.Net
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