Flaş! Öğretmenlerin seminerleri online yapılacak
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı 22-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek mesleki çalışmaların online- uzaktan gerçekleştirileceğini açıkladı
|17 Haziran 2020 22:10
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MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama
Tüm öğretmen ve okul yöneticilerimizin katılacağı 22-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek MESLEKİ ÇALIŞMA DÖNEMİ faaliyetleri online - uzaktan gerçekleştirilecektir. Tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim.
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