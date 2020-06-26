Abonelik sözleşmesi iptali çilesi bitiyor

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında 7247 sayılı kanun, 2020'de meydana gelen ve birçok ili etkileyen dört depremden zarar gören afetzedelere yardım edilebilmesini, elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlarla finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde sözleşmelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesini, ödenmeyen çek bedellerine ilişkin borçlunun ödemesi ve alacaklının tahsil imkanının güçlendirilmesine yönelik hükümleri kapsıyor.

UZAKTAN KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ

Yasa ile banka ve kredi kartları dahil olmak üzere bankaların, iletişim alanında faaliyette bulunan firmalarının, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin, yatırım kuruluşlarının ve portföy yönetim şirketlerinin kimlik doğrulanmasına imkan tanıyan uzaktan iletişim araçları ile sözleşme yapılabilmesine ilişkin yasal düzenleme getiriliyor.

İlgili kurumlara müşterilerle yüz yüze gelmeden, fiziki belge ve ıslak imza kullanılmadan, günün teknolojisine uygun diğer yöntemlerin de kullanılabilmesinin önü açılıyor.

ABONELİK İPTALİ ÇİLESİ BİTİYOR

Benzer şekilde uzaktan iletişim imkanları için Elektronik Haberleşme Kanunu'nda da düzenleme yapılıyor. Abonelik sözleşmelerinin feshedilmesi sürecinde abonenin talebinin yazılı bildirilmesi koşulu kaldırılıyor.

HAPİSTEN ÇIKAN BORCUNU ÖDEYECEK

Yasa ile ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile kamu sermayeli bankaların mali yıl içerisinde oluşabilecek ilave finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla ihraç edilebilecek olan ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senetleri için 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen limiti, 2020 yılı için ilgili kanunda belirlenen başlangıç ödeneklerinin %5'ine kadar olacak şekilde artırılabilecek.

Öte yandan diğer kamu bankalarına, bunların bağlı ortaklık ve iştiraklerine sağlanan istisnadan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın da yararlandırılması amaçlanıyor. Bu şekilde ilgili Vakıfbank iştiraki Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak.

Yasayla çek kanununda yapılan düzenlemeyle, karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olacak. Kişinin, kalan kısmını bir yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda, mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek

Kaynak: Reuters