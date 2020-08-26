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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 26 Ağustos 2020 09:33
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,39607,3970
Avro8,73908,7400
Sterlin9,69809,7360
ANKARA
ABD Doları7,37507,4150
Avro8,71208,7680
Sterlin9,64509,7800
Anadolu Ajansı
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