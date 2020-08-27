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27 Ağustos 2020 tarihli 'YSK' üyeliğine seçilme kararı yayımlandı

27 Ağustos 2020 tarihli H. Abdullah KAYA'nın 'YSK' üyeliğine seçilme kararı yayımlandı
 27 Ağustos 2020 04:18
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27 Ağustos 2020 tarihli 'YSK' üyeliğine seçilme kararı yayımlandı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/415

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince H. Abdullah KAYA yeniden seçilmiştir.

26 Ağustos 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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