27 Ağustos 2020 tarihli 'YSK' üyeliğine seçilme kararı yayımlandı
27 Ağustos 2020 tarihli H. Abdullah KAYA'nın 'YSK' üyeliğine seçilme kararı yayımlandı
|27 Ağustos 2020 04:18
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YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/415
Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince H. Abdullah KAYA yeniden seçilmiştir.
26 Ağustos 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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