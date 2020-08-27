1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı

ÖSYM, KPSS sınav giriş belgelerini yayımladı.
 27 Ağustos 2020 15:00
Yazdır
KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı

2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
27 Ağustos 2020 10:12		 2020/1 KPSS tercihlerinde herkes evrak istedi SGK hariç
26 Ağustos 2020 08:42
İşçi alım ilanları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki hükme rağmen Resmi Gazetede yayımlanmıyor
24 Ağustos 2020 00:01		 KPSS önlisans başvuru kılavuzu yayımlandı
21 Ağustos 2020 10:03
400 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
21 Ağustos 2020 09:22		 Tapu, KPSS ile yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıkladı
20 Ağustos 2020 11:26
Diyanet, 5 bin personel alacak
19 Ağustos 2020 13:20		 Özel Güvenlik alanı için Uluslararası İlişkiler lisans ve İktisat yüksek lisans şartı arandı
19 Ağustos 2020 11:00
Adaylar 2020 KPSS'ye hazırlanamıyor, ASDEP sonuçları açıklanmalı!
19 Ağustos 2020 00:02		 Kadrolara başvuran 965 adayın 559'u sertifika şartından elendi
18 Ağustos 2020 00:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:26 - Karantinadan ikinci defa kaçıp alışveriş yaptı16:21 - Evde izolasyonda olanlara uyarı: Evden çıkmayın16:15 - MEB'den 'Gül ve Düşün' isimli kitap açıklaması16:08 - CHP usulsüz ve makbuzsuz para toplayan ilçe yönetimini görevden aldı16:05 - Balkonda oynayan çocuk, kaldırımda oturan kişinin üzerine böyle düştü16:01 - Alnı öpülesi çocuklardan alkışlanacak hareket
15:59 - Sendikalardan 'kısa çalışma ödeneği 2020 sonuna uzatılsın' talebi15:54 - Bilim insanlarından 'aşı' uyarısı: Obezlerde işe yaramayacak15:49 - Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi: Vakalar kontrol dışına çıkmadı15:48 - Ereğli'de asker uğurlama törenlerine yasak getirildi15:42 - 752 sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu tayinleri açıklandı15:38 - İşte Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği gazın görüntüsü! Bakan paylaştı
15:31 - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dönüşümlü çalışmaya, yüzde 40 sınırı getirdi15:30 - Esed'in işkenceyle öldürdüğü Türk vatandaşlarının yakınları adalet arıyor15:25 - Virüsü yenen şoför: 3 ay arayla 2 kez bu hastalığı atlattım15:22 - Üç bakan, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu15:19 - Merkez Bankası rezervleri yükseldi
15:14 - Kuyumcuyu gasp eden şahıslar 11 kilo altınla kayıplara karıştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, esnek çalışma genelgesini yayımladı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19'da çember daralıyor!
KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı
Cumhurbaşkanılığı Başdanışmanlığı ile Rektörlük ataması yapıldı
Gümüşhane'deki trafik kazasında uzman onbaşı yaşamını yitirdi
DGS adaylarının eğitim bilgilerini güncellemeleri için duyuru
Prof. Taşova: Virüste bulaşıcılık en fazla o dönemde
Şoförler pozitif çıktı, bakanlıkta kırmızı alarm
Fındıkta rekor geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
oynamayan corona olsun inşallah 2
karantina günleri 1
biohackers 1
karantina kiloları 1
4 ülkenin doğu akdeniz'de ortak tatbikat yapması 1
karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin 1
masterchef 1
yozgat 2
musa orhan 1
Cahilce politik yorumlar yapıyor 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın Amasra SYDV Personel Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 292 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 8 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam