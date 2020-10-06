Okullarda teffüs nasıl olacak? Bakan Selçuk canlı yayında

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde neler değişeceğini ve sınav sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN CEPHE HATTI

İşgalci gidişatın bir an önce son bulması ve Azerbaycan'ın haklı davasını zaferle kazanmasını istiyoruz.

YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECİ

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Ülkemizdeki gidişatı iki eksen gibi görüp karşılaştırıp bilimsel kararlar almalıyız. Veriye dayalı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Neden Avrupa açıyor siz açmıyorsunuz? Ya da neden açıyorsunuz? diye eleştiriler geliyor. Biz kontrollü gitmeye karar verdik. Uzaktan eğitimi birden bire yok saymak olmaz. Yüz yüze eğitimde uzaktan eğitim bu süreci destekleyecek. Avrupa'da okulları açmana ülke yok. Mecburiyet ve koşullar ne olursa olsun tedbirleri almak zorundayız.

OKULLARDA YENİ EĞİTİM SÜRECİ

Daha anlaşılabilir ve denetlenebilir bir süreci ilerletmeye çalışıyoruz. Pazartesi, Salı olarak öğrenciler ayrılacak. Öğretmenler ailelerin de isteklerini göz önünde bulunduracak. Veli der ki "Okula hiç göndermek istemiyorum" göndermeyebilecek.

OKULLARDA TENEFFÜS NASIL OLACAK?

12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar. Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız.Çocuklardan bir kısmı teneffüse çıkmak istemiyor. Bir kısmı çıkıyor.

Temassız oyunlar olarak kitap çıkardık. Öğretmenler uygun gördüklerinin birini seçerek kurallara ayak uyuldu. Çocuklar son günlerde uyarıya gerek duymadı ve alıştılar. Temasla ilgili sıkıntımız hala var bunları zaten bekliyorduk. Ama büyük ölçüde kurallara uyuluyor.

ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE ŞOFÖR DE VAKA VARSA NE YAPILIYOR?

2 haftadır bize gelen vaka yok. Okulda bulaş daha az. Vaka olan ailelerde çocuklarda olursa bize mesaj geliyor. Biz bunları olması sonucu evde ya da hastanede tedavisine geçiliyor. Eğer sınıfta ikinci vaka varsa uzaktan eğitime geçiliyor.