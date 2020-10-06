1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okullarda teffüs nasıl olacak? Bakan Selçuk canlı yayında

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.
 06 Ekim 2020 20:01
+Aa- Yazdır
Okullarda teffüs nasıl olacak? Bakan Selçuk canlı yayında

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde neler değişeceğini ve sınav sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN CEPHE HATTI

İşgalci gidişatın bir an önce son bulması ve Azerbaycan'ın haklı davasını zaferle kazanmasını istiyoruz.

YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECİ

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Ülkemizdeki gidişatı iki eksen gibi görüp karşılaştırıp bilimsel kararlar almalıyız. Veriye dayalı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Neden Avrupa açıyor siz açmıyorsunuz? Ya da neden açıyorsunuz? diye eleştiriler geliyor. Biz kontrollü gitmeye karar verdik. Uzaktan eğitimi birden bire yok saymak olmaz. Yüz yüze eğitimde uzaktan eğitim bu süreci destekleyecek. Avrupa'da okulları açmana ülke yok. Mecburiyet ve koşullar ne olursa olsun tedbirleri almak zorundayız.

OKULLARDA YENİ EĞİTİM SÜRECİ

Daha anlaşılabilir ve denetlenebilir bir süreci ilerletmeye çalışıyoruz. Pazartesi, Salı olarak öğrenciler ayrılacak. Öğretmenler ailelerin de isteklerini göz önünde bulunduracak. Veli der ki "Okula hiç göndermek istemiyorum" göndermeyebilecek.

OKULLARDA TENEFFÜS NASIL OLACAK?

12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar. Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız.Çocuklardan bir kısmı teneffüse çıkmak istemiyor. Bir kısmı çıkıyor.

Temassız oyunlar olarak kitap çıkardık. Öğretmenler uygun gördüklerinin birini seçerek kurallara ayak uyuldu. Çocuklar son günlerde uyarıya gerek duymadı ve alıştılar. Temasla ilgili sıkıntımız hala var bunları zaten bekliyorduk. Ama büyük ölçüde kurallara uyuluyor.

ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE ŞOFÖR DE VAKA VARSA NE YAPILIYOR?

2 haftadır bize gelen vaka yok. Okulda bulaş daha az. Vaka olan ailelerde çocuklarda olursa bize mesaj geliyor. Biz bunları olması sonucu evde ya da hastanede tedavisine geçiliyor. Eğer sınıfta ikinci vaka varsa uzaktan eğitime geçiliyor.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dışişleri'nden, '2020 Türkiye Raporu'na sert tepki
06 Ekim 2020 20:21		 Vaka sayıları açıklandı: Bin 511 yeni hasta var
06 Ekim 2020 19:34
Dışişlerinden Kırgızistan açıklaması: Gelişmelerden endişe duyuyoruz
06 Ekim 2020 18:06		 KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Maraş açılıyor
06 Ekim 2020 17:05
Kılıçdaroğlu'ndan 17 maddelik çözüm önerisi
06 Ekim 2020 15:42		 Erdoğan: Macron'un 'İslam krizde' açıklaması açık bir provokasyon
06 Ekim 2020 15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
06 Ekim 2020 14:34		 Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan insanlık suçu, savaş suçu işliyor
06 Ekim 2020 14:10
Aliyev: Türkiye bölgede istikrar sağlayıcı bir rol oynuyor
06 Ekim 2020 13:54		 İyi Parti'de kriz... 38 vekilden 13'ü grup toplantısına katılmadı
06 Ekim 2020 13:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:32 - Batı Akdeniz için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı20:23 - Göbeklitepe'ye balon turu izni çıktı20:21 - Dışişleri'nden, '2020 Türkiye Raporu'na sert tepki20:20 - Bilecik'te ambulans çekiciye çarptı: 2 yaralı20:08 - 'Rahat atlatırım diye düşünürken en kötü atlatanlardanım'20:05 - 'Koronavirüse yakalanan Trump,bir semptom göstermedi'
20:01 - Sağlık Bakanlığı GYS soruları WhatsApp gruplarında dolaşıyor20:01 - Okullarda teffüs nasıl olacak? Bakan Selçuk canlı yayında19:59 - İmam, hazırladığı projelerle gençlerin kalbine dokunuyor19:57 - Bir yandan ders anlatıp bir yandan okullarını boyadılar19:56 - Mehmetçiğe yeni nesil 'sahrada yaşam üniteleri'19:51 - Doktor ve hastane polisini darp eden şüpheliler serbest
19:34 - Vaka sayıları açıklandı: Bin 511 yeni hasta var19:28 - Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yardım eden 3 kişi tutuklandı19:24 - Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti19:23 - Koronavirüsü fırsata çevirdi, kağıt bardak tesisi kurdu19:18 - Belediye başkanı tepki göstermişti, 12 bin TL ceza kesildi
19:17 - Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ziyarete açıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk, okulların açık olacağı gün sayısını açıkladı
Sıfır otomobilin koltuğunu silerken bir anda acı içinde kaldı
Necati Şaşmaz'ın 12 yıla kadar hapsi istendi
Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
Validen korkutan açıklama: Vakalar maalesef kontrol altına alınamıyor
CİMER'den başvuran sözleşmeli personele uyarı
Kamuya personel alımlarında 'dünür' kriteri
Meslek lisesinde 'e-okul' skandalı
MEB'de ilk defa bir genel müdürlük, öğretmenlerin kurum dışında görevlendirilmelerini yasakladı
174 kişinin katili Müzeyyen Aydınlı SİHA'larla vuruldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hollanda 2
din 4
Japonya'nın vize zorunluluğu getirmesi 3
milgram deneyi 1
asker 2
ratatuy 1
kavlamak 2
Küçük ay 1
Rayiç Bedel 1
trafiği kesip eğlence yapmak 4
SON İLANLAR
Tapu ve Kadastro 87 sözleşmeli personel alacak
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi sözleşmeli 1 mühendis alacak
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İpekyolu Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Rize Derepazarı 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam