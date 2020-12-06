Bu ilde kamu kurumlarında görevli engelliler idari izinli sayılacak
Giresun Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personelin, yeni tip koronavirüs (Kovid--19) nedeniyle ikinci bir emre kadar idari izinli sayılacaklarını bildirdi.
|06 Aralık 2020 11:47
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Giresun Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personelin, yeni tip koronavirüs (Kovid--19) nedeniyle ikinci bir emre kadar idari izinli sayılacaklarını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun Valisi Enver Ünlü imzasıyla yayımlanan karar yazısında, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personelin, Kovid--19 nedeniyle 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren ikinci bir emre kadar idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, alınan kararın kamu kurum ve kuruluşlarına iletildiği aktarıldı.
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