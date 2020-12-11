MEB'den kadroya geçen sözleşmeli öğretmenin alan başvurusu için açıklama
|11 Aralık 2020 12:40
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İl Milli Eğitim Müdürlüklerine,
Bilindiği üzere Bakanlığımız resmi eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenlerin, anılan maddenin üçüncü fıkrası gereğince öğretmen kadrolarına atandıktan sonra aynı yerde bir yıl çalışma zorunluluğu bulunmaktadır.
Diğer taraftan 2020 Alan Değişikliği Duyurusu yayımlanmıştır. Bu kapsamda ön başvurular 7 Aralık 2020 tarihinde MEBBİS üzerinden alınmaya başlanmış olup 11Aralık 2020 tarihinde sona erecektir.
Bu bağlamda alan değişikliği başvurularında, sözleşmeli öğretmen iken öğretmen kadrosuna atandıktan sonra alan değişikliği için ön başvuruların son günü olan 11.12.2020 tarihi itibariyle kadrolu olarak en az bir yıl fiilen çalışmış olan/olacak öğretmenlerin başvuruları kabul edilebilecektir.
E- Postamız ekinde söz konusu Duyuru kapsamında sözleşmeli öğretmen iken öğretmen kadrosuna atananlar tarafından 10/12/2020 tarih ve Saat 13:20 itibariyle yapılan başvurular yer almaktadır. (Not: Onaylı ve onay bekleyen tüm başvurular)
Bu nedenle ekli listede yer alan iliniz öğretmenlerinin başvurularının incelenerek
belirtilen başvuru şartını taşımayanların başvurularının reddedilmesi, 10/12/2020
tarih ve Saat 13:20 sonrası yapılan başvurular için de gerekli hassasiyetin
gösterilmesi gerekmektedir.
İyi çalışmalar dileriz.
Personel Genel Müdürlüğü
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