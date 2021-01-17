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Koronavirüse yakalanan okul müdürü hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde Gülser Mahmut Tatlıdere Ortaokulu müdürü Tarık Kalkan, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
 17 Ocak 2021 22:44
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Koronavirüse yakalanan okul müdürü hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde Gülser Mahmut Tatlıdere Ortaokulu müdürü Tarık Kalkan, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık 2 ay önce korona virüse yakalanan Kalkan, Mardin Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Kalkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi Mazıdağı ilçesine götürülen Kalkan'ın, Yukarı Konak Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Kalkan'ın ölümü Mardin eğitim camiasını yasa boğdu.
İhlas Haber Ajansı
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