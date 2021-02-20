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İletişim Başkanlığı Doğrulama platformu kuruyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile doğrulama platformunu kuracaklarını duyurdu
 20 Şubat 2021 15:46
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İletişim Başkanlığı Doğrulama platformu kuruyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile doğrulama platformunu kuracaklarını duyurdu.

Altuın platformun test aşamasında olduğunu, testilerin de çok yakın zamanda sona ereceğini açıkladı.
Memurlar.Net
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