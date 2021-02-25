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Öğretmen ve ailesine 'canlı ders yaparken ses oluyor' saldırısı

Muğla'nın Milas ilçesinde evde canlı ders yapan bir öğretmen ve aile bireyleri iddiaya göre sesten rahatsız olan grup tarafından saldırıya uğradı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından şiddeti kınadı.
 25 Şubat 2021 00:04
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Öğretmen ve ailesine 'canlı ders yaparken ses oluyor' saldırısı

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğretmen olarak görev yapan İ.K. iddiaya göre evde canlı ders yapmasından rahatsızlık duyan komşuları tarafından darp edildi.

Şüpheliler olay günü sabah saatlerinde İ.K.'ye ait ikametin kapısını tekmeleyip hakaret ettikten sonra gün içerisinde telefon ile öğretmen İ. K.'ye ulaşarak evdeki sesleri kesmelerini ifade edip, eşi S.K.'nin akşam geliş saatini sorduktan sonra telefonu kapattı. Öğretmen İ.K.'nin eşi S.K. eve döndüğü sırada evin bahçesinde bekleyen yaklaşık 10 kişilik bir grup sözlü tacize başladı. Grubun yanından uzaklaşarak evlerine gitmek isteyen İ.K. eşi S. K. eşinin kız kardeşi C.K. ve annesi G.K. şahıslar tarafından engellendi. Yaşanan arbedenin ardından olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öğretmen İ.K. ve aile bireylerinin yaşanan arbede de vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Olayla ilgili güvenlik güçlerince soruşturma başlatılırken, eğitim alanında faaliyet gösteren sendikaların Atapark'ta bir araya gelerek şiddete maruz kalan öğretmen için ortak basın açıklaması yaparak yaşanan saldırıyı kınayacakları öğrenildi.

İlçe Milli Eğitim olayı kınadı

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından "Öğretmenime Dokunma" başlıklı kınama mesajı paylaştı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Salgın sürecinde öğrencilerimizin eğitimlerine devam edebilmeleri için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan vefakar öğretmenimize ve ailesine evde canlı ders yapmasından rahatsızlık duymaları sebebiyle yapılan fiziksel şiddeti kınıyoruz."
İhlas Haber Ajansı
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