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14 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 84 şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 84 şüpheli gözaltına alındı.
 21 Mayıs 2021 09:03
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14 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 84 şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 84 şüpheli yakalandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, MİT Çanakkale Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile KOM Daire Başkanlığının desteğiyle Çanakkale, İstanbul, Edirne, İzmir, Kocaeli, Aydın, Balıkesir, Çorum, Bursa, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak, Manisa ve Kayseri'de FETÖ üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması içinde olduğu tespit edilen 84 şüpheli yakalandı.

Yüklü miktarda döviz, silah ve örgütsel doküman ele geçirilen operasyonda, örgütün Çanakkale'deki öğrenci, esnaf, aile ve mahrem il yapılanması ile finans ağı çökertildi.

Gözaltına alınanlar arasında örgütün sözde Çanakkale il imamı, bölge sorumlusu, ilçe imamları, öğrenci sorumluları ile sözde üst kademede mahrem konumda yer alan şüphelilerin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin ailelerine maddi yardım ettiği, internet ve oyunlar üzerinden kriptolu cihazlarla haberleştiği, Kovid-19 olan örgüt mensuplarının filyasyon sürecini umursamayarak kaçak olarak halkın arasına çıkıp virüsü bilinçli yayma eğiliminde olduğu, çok sayıda örgüt üyesinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma planları ve girişimlerinin olduğu iddia edildi.

Sözde il imamının örgüt ailelerine yardım adına toplanan paraların bir kısmını para karşılığı fuhuş yapan kadınlara harcadığı ve lüks bir yaşam sürdüğü de ileri sürüldü.
Anadolu Ajansı
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