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Veteriner hekimler, kenelere karşı vatandaşları uyardı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu:- "Bireysel korunma yöntemlerini içeren TV programları, kamu spotları, broşürler gibi eğitim faaliyetleri toplumsal bilincin oluşumunu sağlayacak"
 29 Mayıs 2021 11:25
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Veteriner hekimler, kenelere karşı vatandaşları uyardı

- Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, havaların ısınmasıyla aktifleşen, bazı bölgelerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Eroğlu, AA muhabirine, özellikle kırsalda yaşayan ve tarımla uğraşan vatandaşların gerekli tedbirleri almalarının önem taşıdığını söyledi.

Yakın zamanda Kastamonu'da bacağına yapışan keneyi çıkaran bir vatandaşın daha sonra KKKA hastalığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini anımsatan Eroğlu, bu zararlılarla ilaçlama ve insanları bilinçlendirerek mücadele edilmesi gerektiğini bildirdi. Eroğlu, kenelerin dünyada 200'ün üzerinde hastalık etkenine vektörlük yaptığını dile getirdi.

İnsanların keneler için konak görevi gördüğünü belirten Eroğlu, "Bu sebeple hastalıkların bir kısmının nakledildiği konaklar arasında insanlar da yer alıyor. Keneler, özellikle ülkemizin de içinde bulunduğu tropik ve subtropik iklim kuşağındaki bölgelerde hayvan ve insan sağlığını tehdit ediyor." dedi.

Eroğlu, KKKA'nın 2002'den itibaren Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Tokat, Amasya ve Çorum'da insan sağlığını tehdit ettiğini hatırlatarak, hastalığın kenelerin aktivasyonu doğrultusunda ilkbaharın ikinci yarısıyla yazın birinci yarısında en yüksek düzeye çıktığı bilgisini verdi.

- Bireysel korunmanın önemi

KKKA bakımından kene mücadelesinin temelinin bireysel korunma uygulamalarıyla evcil hayvan zinciri ve yakın çevresinde kene popülasyonunun kontrol altında tutulmasının oluşturduğunu vurgulayan Eroğlu, "Bireysel korunma önemli. Özellikle hastalık yönünden riskli bölgelerde bulunan vatandaşların park, bahçe, tarla gibi her türlü araziye çıktıklarında açık renkli elbise giyinmeleri, çorapları paçalarının üzerine çekmeleri, elbiselerinde kovucu uygulamalar olması önem taşıyor. Aktivite sonrası tüm vücut kene yönünden kontrol edilmeli." diye konuştu.

Eroğlu, vücut üzerinde kan emen kene tespit edildiğinde en kısa sürede çıkarılmasının önemli olduğuna işaret ederek, kenenin çıplak elle dokunulmadan çıkarılması ve en yakın sağlık kuruluşuyla irtibat kurulması gerektiğini anlattı.

- Toplumsal bilinç için eğitim ve yayın talebi

Kene çıkarıldıktan sonraki süreçte kişinin kendini takip etmesi gerektiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Ateş, baş ağrısı ve diğer gribal belirtiler görülürse derhal en yakın sağlık kuruluşuyla irtibata geçilmeli. KKKA'da erken teşhis ve tedavi hayati öneme sahip. Bireysel korunma yöntemlerini içeren TV programları, kamu spotları, broşürler gibi eğitim faaliyetleri toplumsal bilincin oluşumunu sağlayacak. Eğitim faaliyetleri, eşgüdüm ve koordinasyonla çalışan bakanlıklar tarafından gerçekleştirilmeli. Bu eğitimlerde kenelerin nasıl bir canlı olduğu, nerelerde bulunduğu, oralardaki davranış biçimleri, insan ve hayvanlardan beslenme yolları, konak üzerinde fark edildikten sonra yapılması ya da yapılmaması gerekenler öğretilmeli."

Eroğlu, kenelere karşı meraların sürülmesi, tarlaların biçilmesi, paraziter mücadele uygulamaları, otların kurutulması ve sökülmesi gibi mekanik kontrol uygulamalarıyla konak canlılarda kimyasal mücadelenin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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