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Polis amirliğine başvuruda kritik yaş ve puan şartı değişikliği

Polis amirliğine başvuruda aranan 45 yaş şartı kaldırıldı. Yazılı sınavdan başarılı olmak için gerekli olan puan şartı da 60'tan 70'e yükseltildi.
11 Ağustos 2021 08:42
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Polis amirliğine başvuruda kritik yaş ve puan şartı değişikliği

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre 45 yaşından gün almamış olma şartı kaldırıldı.

11 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde 14 maddelik bir değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin "tanımlar" maddesinde yapılan değişiklikle, yapılacak olan sınava başvurabilecek emniyet mensubu adaylar ifadesi değiştirildi. "Emniyet mensunu adaylar" tanımında yer alan "45 yaşından gün almamış olma" ibarei çıkarılmıştır. Bu düzenlemeye göre, açılacak olan sınavda 45 yaş şartı aranmayacaktır.

Yapılan bir diğer düzenlemede, öğrenci kaynakları da değiştirilmiştir. "Başpolis memurları ile kıdemli başpolis memurlar" ayrı bir başlık altında düzenlenmiş, yönetmeliğe eklenen ek 1 maddeyle de, ilk derece amirlik eğitimine müracaat için başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurlarında aranacak nitelikler ile giriş sınavı ve başarılı olan adaylara verilecek eğitime ilişkin hususların Bakanlıkça ayrıca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Mevzuat yönetmelikte, yazılı sınavın Polis Akademisi dışında, ÖSYM, MEB veya bir üniversiteye yaptırılması imkanı bulunmaktadır. 11 Ağustos tarihli düzenlemede, sınavın bu kurumlara yapılması halinde itirazların da bu kuruma yapılmasına yönelik madde değişikliği yapılmıştır.

Yazılı sınav baraj puanı da 60'tan 70'e yükseltilmiştir.
Memurlar.Net - Özel

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