'Gıda takviyeleri sadece eczanelerde satılsın' talebi
|08 Eylül 2021 11:59
|+Aa- Yazdır
Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gıda takviyesi ürünlerin temin edilmesi ve kullanımına ilişkin birçok sorunla karşılaşıldığını belirtti.
Eczanede olması gereken ve eczacı danışmanlığı isteyen ürünlerin, uluorta her yerde satılmaması gerektiğini vurgulayan Saydan, "Tarım Bakanlığınca ruhsatlandırılan ve reklamı yapılarak internet, tv, market ve hatta benzin istasyonları gibi yerlerde hangi koşullarda muhafaza edildiği belli olmayan ve kontrolsüzce satışına izin verilen bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı büyük riskleri barındırıyor." ifadelerini kullandı.
Saydan, son dönemlerde sıklıkla kullanılan C ve D vitamini içeren gıda takviyeleri için özel saklanma koşulları ve uyarıların mevcut olduğuna işaret etti.
Salgın sürecinde Türkiye'de sahte gıda takviyesi satışının 3 kat arttığını belirten Saydan, internet ve sosyal mecralarda satılan ürünlerin çoğunluğunun sahte olduğunu ve içeriği bilinmeyen bu ürünlerin insanlarda ciddi sağlık problemlerine yol açtığını vurguladı.
Saydan, şunları kaydetti:
"TEİS olarak, bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığından ruhsatlandırılarak sadece eczanelerden satışının yapılması gerektiğini savunuyoruz. İnsan sağlığını korumak için yasal olarak görevlendirilmiş bir meslek olan eczacıların bu görevini başka bir meslek yer, mekan ya da mecranın yapması mümkün değildir. Bu yüzden ilaç formunda olan bu ürünlerin yasal düzenleme yapılarak insan sağlığının korunması için eczane dışında satışının önlenmesi artık toplum sağlığının korunması için bir gerekliliktir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor
08 Eylül 2021 12:35
|Efsane Vali'nin oğlu konuştu: Koltuğu kaybederim endişesi olmadan mücadele ederdi
08 Eylül 2021 11:34
|Son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonu ile Kovid-19 karıştırılabiliyor
08 Eylül 2021 11:22
|Sahte aşı kartı veya PCR testi kullanmanın cezası nedir?
08 Eylül 2021 11:12
|Zeki Müren'li reklam olay yarattı! Tartışmalar büyüyor...
08 Eylül 2021 09:53
|Memurların emeklilikle ilgili merak ettiği 40 sorunun cevabı
08 Eylül 2021 09:46
|Aşka da virüs bulaştı
08 Eylül 2021 09:05
|Test zaman kaybı aşı olmak daha iyi
08 Eylül 2021 08:40
|Tarlada çalışırken atama haberi geldi
08 Eylül 2021 08:36
|İlber Ortaylı: Afganlara ihtiyacımız var
08 Eylül 2021 08:35