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'Gıda takviyeleri sadece eczanelerde satılsın' talebi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, gıda takviyesi ürünlerin yasal düzenleme yapılarak eczane dışında satışının önlenmesinin toplum sağlığının korunması için gereklilik olduğunu kaydetti.
08 Eylül 2021 11:59
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'Gıda takviyeleri sadece eczanelerde satılsın' talebi

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gıda takviyesi ürünlerin temin edilmesi ve kullanımına ilişkin birçok sorunla karşılaşıldığını belirtti.

Eczanede olması gereken ve eczacı danışmanlığı isteyen ürünlerin, uluorta her yerde satılmaması gerektiğini vurgulayan Saydan, "Tarım Bakanlığınca ruhsatlandırılan ve reklamı yapılarak internet, tv, market ve hatta benzin istasyonları gibi yerlerde hangi koşullarda muhafaza edildiği belli olmayan ve kontrolsüzce satışına izin verilen bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı büyük riskleri barındırıyor." ifadelerini kullandı.

Saydan, son dönemlerde sıklıkla kullanılan C ve D vitamini içeren gıda takviyeleri için özel saklanma koşulları ve uyarıların mevcut olduğuna işaret etti.

Salgın sürecinde Türkiye'de sahte gıda takviyesi satışının 3 kat arttığını belirten Saydan, internet ve sosyal mecralarda satılan ürünlerin çoğunluğunun sahte olduğunu ve içeriği bilinmeyen bu ürünlerin insanlarda ciddi sağlık problemlerine yol açtığını vurguladı.

Saydan, şunları kaydetti:

"TEİS olarak, bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığından ruhsatlandırılarak sadece eczanelerden satışının yapılması gerektiğini savunuyoruz. İnsan sağlığını korumak için yasal olarak görevlendirilmiş bir meslek olan eczacıların bu görevini başka bir meslek yer, mekan ya da mecranın yapması mümkün değildir. Bu yüzden ilaç formunda olan bu ürünlerin yasal düzenleme yapılarak insan sağlığının korunması için eczane dışında satışının önlenmesi artık toplum sağlığının korunması için bir gerekliliktir."
Anadolu Ajansı
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