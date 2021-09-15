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9 Kamu kurumu toplamda 374 personel almak için ilana çıktı

Merkez Bankası, Diyanet İşleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve birçok üniversite çok sayıda personel alım ilanı yayımladı.
15 Eylül 2021 11:05
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9 Kamu kurumu toplamda 374 personel almak için ilana çıktı

Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 24 sağlık personeli alacak

Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli, Röntgen Teknikeri, Hemşire ve 24 sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 28 eylül 2021

Pamukkale Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Şehitkamil Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Belediye Zabıta Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta memuru alınacaktır.

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. son başvuru tarihi 1 Ekim 2021.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye eri alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 8 Ekim 2021.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri alımı detayları için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri. KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı 20 eğitim görevlisi alacak

Diyanet İşleri 20 eğitim görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 15 Eylül 2021.

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatı dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezlerinde münhal bulunan; aşağıda yeri, unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen "eğitim görevlisi" alınacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı ilanı detayları için tıklayınız

Diyanet İşleri Başkanlığı 47 hizmetli alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 47 hizmetli alacak. Son başvuru 24 Eylül 2021.

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan "hizmetli" alımı yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmetli alımı ilanı detayları için tıklayınız

Merkez Bankası mühendislik mezunları arasından 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bilişim alanında görev yapmak üzere mühendislik mezunları arasından Uzman Yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 8 Eylül ile 4 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. 01.01.1987 ve daha sonrasında doğmuş olmak şartı aranıyor.

İlan metnine göre, en az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği programlarında mezun olanlar başvuru yapabilecek

İlan metni için tıklayınız.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 10 uzman yardımcısı alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, son başvuru tarihi 29 eylül 2021, 10 uzman yardımcısı alacak.

KVKK ilanı detayları için tıklayınız

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi 20 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 28 eylül 2021

Şeyh Edebali Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Başvurular şahsen yapılacak olup kargo, posta vb şekilde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavlarından birisinden, Profesör ve Doçent adayları için en az 65, Doktor Öğretim Üyesi adayları için ise en az 55 Puan aldığına ilişkin belge veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi 26 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 28 eylül 2021

Kırklareli Üniversitesi İlanı detayları için tıklayınız

Kırklareli Üniversitesi birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları-programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi 32 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 28 eylül 2021

18 Mart Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Memurlar.Net
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