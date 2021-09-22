7 Kamu Kurumu toplamda 222 personel almak için ilana çıktı
Dil Tarih Yüksek Kurumu, Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 3 Üniversite çok sayıda personel alım ilanı yayımladı
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı 9 İşçi Alacak
Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumuna istihdam edilmek üzere aşağıdaki listede dağılımı gösterilen Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi meslek kollarında sürekli 9 işçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 4 ekim 2021
Dil Tarih Yüksek Kurumu ilanı detayları için tıklayınız
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı 14 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 ekim 2021
KATÜ ilanı detayları için tıklayınız
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tır Şoförü, 12 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 27 eylül 2021
Tekirdağ BŞB ilanı detayları için tıklayınız
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi 19 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 ekim 2021
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 46 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 ekim 2021
Sakarya Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Kayseri Melikgazi Belediyesi 110 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 110 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 22 eylül 2021
Melikgazi Belediyesi ilanı detayları için tıklayınız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli 12 personel alacak
ÇSGB ilanı detayları için tıklayınız
DAHA ÖNCE YAYIMLANAN İLANLARA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ6 Kamu Kurumu toplamda 262 personel almak için ilana çıktı