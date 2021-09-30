7 Kamu Kurumu toplamda 308 personel almak için ilana çıktı
TMSF, TÜRKSAT, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve birçok üniversite çok sayıda personel alım ilanı yayımladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiye eri alacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.
Ankara BŞB ilanı detayları için tıklayınız
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi 50 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 14 ekim 2021
İstanbul Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi 49 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 14 ekim 2021
Cumhuriyet Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sözleşmeli 32 sağlık personeli alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sözleşmeli 32 sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 14 ekim 2021
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
TMSF, Fon uzman yardımcısı 7 personel alacak
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır.
Son başvuru tarihi 19 kasım 2021
TMSF ilanı detayları için tıklayınız
Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak
İlanın son başvuru tarihi 12 Kasım 2021
Bafra Belediyesi ilanı detayları için tıklayınızTÜRKSAT, 18 İşçi Alacak TÜRKSAT, 18 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 28 ekim 2021
TÜRKSAT ilanı detayları için tıklayınız
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