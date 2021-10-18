5 Kamu Kurumu toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
KOSGEB ve 4 üniversite çok sayıda personel alım ilanı yayımladı
KOSGEB, sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
KOSGEB, sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 5 kasım 2021
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 40 İşçi Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Elemanı, 40 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 23 ekim 2021
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Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 kasım 2021
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Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi, Öğretim Üyesi, 20 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 1 kasım 2021
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Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 46 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 1 kasım 2021