9 Kamu Kurumu toplamda 227 personel almak için ilana çıktı
Strateji ve Bütçe Başakanlığı, Kıyı Emniyeti, Akşehir Belediyesi ve 6 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçe uzman yardımcısı 45 personel alacak
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçe uzman yardımcısı 45 personel alacak. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021
Strateji ve Bütçe Başkanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021
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Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 49 personel alacak
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 49 personel alacak. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 21 İşçi Alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 21 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 29 personel alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Artvin Çoruh Üniversitesi sözleşmeli 25 personel alacak
Artvin Çoruh Üniversitesi sözleşmeli 25 personel alacak. Son başvuru tarihi 10 kasım 2021
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Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai mülkiyet uzman yardımcısı 7 personel alacak
Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai mülkiyet uzman yardımcısı 7 personel alacak. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021
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Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı 23 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Öğretim Üyesi, 32 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021
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