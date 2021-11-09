6 Üniversite 205 personel almak için ilana çıktı
Cerrahpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve 4 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 kasım 2021
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi 13 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 kasım 2021
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi 40 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 kasım 2021
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İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 17 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 kasım 2021
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Kırklareli Üniversitesi 10 sözleşmeli personel alacak
Kırklareli Üniversitesi 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 kasım 2021
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Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi 20 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 kasım 2021
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