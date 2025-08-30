TOGG'dan Bütçe Dostu Ucuz Ve Yeni Model Geliyor

YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek

TOGG'dan Bütçe Dostu Ucuz Ve Yeni Model Geliyor

Fiyatı herkesi şoke edecek!

  1. Yerli ve milli otomobil markası TOGG, sektörde çığır açacak yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. TOGG, T10X ile yakaladığı satış başarısını T10F modeliyle sürdürmeye hazırlanırken, asıl patlamayı bütçe dostu T10B modeliyle yapacak.

    Yerli ve milli otomobil markası TOGG, sektörde çığır açacak yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. TOGG, T10X ile yakaladığı satış başarısını T10F modeliyle sürdürmeye hazırlanırken, asıl patlamayı bütçe dostu T10B modeliyle yapacak.

  2. Türkiye?nin yerli ve milli otomobili TOGG, şu sıralar T10F modeli üzerinde yoğunlaşmış durumda.

    Türkiye?nin yerli ve milli otomobili TOGG, şu sıralar T10F modeli üzerinde yoğunlaşmış durumda.

  3. Ancak sektör kulislerinde asıl büyük çıkışın, uygun fiyatıyla geniş kitlelere hitap etmesi beklenen T10B modeliyle yaşanacağı konuşuluyor.

    Ancak sektör kulislerinde asıl büyük çıkışın, uygun fiyatıyla geniş kitlelere hitap etmesi beklenen T10B modeliyle yaşanacağı konuşuluyor.

  4. TOGG?un ilk tanıtıldığı dönemde yol haritası da net biçimde duyurulmuştu. Bu plana göre önce C-SUV modeliyle pazara adım atılacak, ardından sedan ile ailelerin ihtiyaçları karşılanacak ve son olarak B-SUV modeliyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılacaktı.

    TOGG?un ilk tanıtıldığı dönemde yol haritası da net biçimde duyurulmuştu. Bu plana göre önce C-SUV modeliyle pazara adım atılacak, ardından sedan ile ailelerin ihtiyaçları karşılanacak ve son olarak B-SUV modeliyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılacaktı.

  5. Bugün gelinen noktada bu strateji büyük ölçüde hayata geçti. TOGG?un C-SUV modeli T10X piyasada yoğun ilgi görüyor ve kısa sürede tükeniyor.

    Bugün gelinen noktada bu strateji büyük ölçüde hayata geçti. TOGG?un C-SUV modeli T10X piyasada yoğun ilgi görüyor ve kısa sürede tükeniyor.

  6. 2025 yılı içinde satışa çıkması beklenen T10F modelinin de benzer şekilde yüksek talep görmesi ve stok sıkıntısı yaşatması muhtemel görünüyor.

    2025 yılı içinde satışa çıkması beklenen T10F modelinin de benzer şekilde yüksek talep görmesi ve stok sıkıntısı yaşatması muhtemel görünüyor.

  7. Asıl merakla beklenen gelişme ise bütçe dostu T10B modeli olacak. Fiyatı erişilebilir seviyede tutulacak bu araç, asgari ücretle geçinen vatandaşların bile rahatlıkla ulaşabileceği bir seçenek haline getirilecek.

    Asıl merakla beklenen gelişme ise bütçe dostu T10B modeli olacak. Fiyatı erişilebilir seviyede tutulacak bu araç, asgari ücretle geçinen vatandaşların bile rahatlıkla ulaşabileceği bir seçenek haline getirilecek.

  8. Bu noktada devreye, yalnızca TOGG?a özel sağlanan kredi desteği giriyor. Şu anda TOGG modelleri 48 aya varan uygun kredi imkânlarıyla satın alınabiliyor.

    Bu noktada devreye, yalnızca TOGG?a özel sağlanan kredi desteği giriyor. Şu anda TOGG modelleri 48 aya varan uygun kredi imkânlarıyla satın alınabiliyor.

  9. T10B modelinin de bu kapsama alınması halinde satışlarda rekor seviyeler görülmesi şaşırtıcı olmayacak.

    T10B modelinin de bu kapsama alınması halinde satışlarda rekor seviyeler görülmesi şaşırtıcı olmayacak.

  10. Gelen bilgiler, T10B?nin 1 milyon TL?nin altında bir etiketle satışa çıkacağını gösteriyor. Resmî yol haritasına göre 2027?de piyasada olması beklenen bu B-SUV modelinin, 2026 yılında tanıtılacağı konuşuluyor.

    Gelen bilgiler, T10B?nin 1 milyon TL?nin altında bir etiketle satışa çıkacağını gösteriyor. Resmî yol haritasına göre 2027?de piyasada olması beklenen bu B-SUV modelinin, 2026 yılında tanıtılacağı konuşuluyor.

30 Ağustos 2025