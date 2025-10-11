Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası'na Ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla sohbet etti. Ayder Yaylası'nı da ziyaret eden Erdoğan, sel afetinin izlerinin silinmesine yönelik sürdürülen çalışmaları denetledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının ikinci gününde ziyaretlerini sürdürüyor.
KOMŞULARIYLA SOHBET ETTİ
Sabah saatlerinde Güneysu'daki konutundan ayrılan Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte 20 Eylül'de metrekareye 355 kilogram yağış düşmesiyle oluşan sel ve heyelan afetinin yaralarının sarılması için sürdürülen çalışmaları yerinde denetledi.
Erdoğan daha sonra Güneysu'dan bindiği helikopter ile dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na gitti.
Erdoğan burada, yapımı tamamlanan yenileme ve koruma projesi kapsamındaki termal tesis ve konaklama birimleri ile çevre düzenlemelerini yerinde inceledi.
Bölgedeki çalışmaları havadan da inceleyen Erdoğan, kendisine verilecek brifing için oteldeki programa katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda inceleme ve ziyaretlerde de bulundu.
