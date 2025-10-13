AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddetti
Geriye Enkaz Ve Gözyaşı Kaldı

Gazze'ye dönenler gördüklerini anlattı

  1. <p>İsrail ile Hamas arasında ateşkes yürürlüğe girdikten sonra evlerine dönen Gazzeliler, tüm mahallelerin harabeye döndüğü büyük bir yıkıntıyla karşılaştı.</p> <p>İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarında 67 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken&nbsp;evler ve yaşamsal altyapı da yok oldu.</p> <p>İsrail Savunma Kuvvetleri cuma günü yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının&nbsp; yerel saatle öğlen 12:00'de yürürlüğe girdiğini duyurdu.</p>

  2. <h2 class="gallery-item-title">SOKAKLAR ENKAZA DÖNDÜ</h2> <p></p><p>Türkiye, Mısır ve Katar'la diğer uluslararası arabulucuların öncülüğünde haftalar süren müzakerelerin ardından varılan anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, kıyı şeridindeki çoğu bölgede İsrail bombardımanlarının durduğu bildirildi.</p> <p>Ancak İsrail ordusunun saldırılarının merkezi olan Gazze Şehri'nin batısındaki Nasır bölgesinde, zorla yerinden edilmiş Filistinliler, sokaklarının ve evlerinin enkaza dönüştüğünü gördü.</p> <p>Ateşkesin ilan edilmesi ve yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu bölgeden çekildi ve geride uzun süredir burada yaşayanları bile şok eden yıkım manzaraları kaldı.</p>

  3. <h2 class="gallery-item-title">ANILARI VE UMUTLARI DA YIKILDI</h2> <p></p><p>Birçoğu, nesiller boyu anıların saklandığı evlerinin yıkıntıları karşısında gözyaşlarına boğuldu. Sayısız Filistinli için yıkım sadece fiziksel değildi, aynı zamanda ailelerinin, tarihlerinin ve umutlarının da yıkılmasıydı.</p> <p>Reuters'a konuşan yerel sakinlerden Nader Emad, şunları söyledi: "Enkazın üzerine adım attığım anda gözyaşlarımı tutamadım. O ev bizim hayatımızdı ve sahip olduğumuz tek şeydi. İnsanlar evsiz yaşayamaz. Tüm aşağılanmalara ve hatta ölüme katlandık. Ne yapabiliriz? Bu bizim için bir felaket ve hayatımız asla eskisi gibi olmayacak."</p>

  4. <h2 class="gallery-item-title">"HER ŞEYİ YOK ETMEK İÇİN GELDİLER"</h2> <p></p><p>Gazze Şehrinde yaşayan bir başka Filistinli Ali Baddah ise bölgenin tamamen yıkıldığını söyledi ve "Ayakta kalan bina neredeyse yok, yiyecek ve su da yok. Dünden beri içme suyu arıyorum. İnsanlar vatanlarına döndüler ama evlerini bulamadılar" diye konuştu.</p> <p>Baddah, şunları ekledi: "İsrail ordusu savaşmak için değil, ağaçlar, evler ve taşlar dahil her şeyi yok etmek için geldi" dedi.</p>

  5. <h2 class="gallery-item-title">"GÖRDÜKLERİMİZ KALBİMİZİ PARÇALADI"</h2> <p></p><p>Ateşkes anlaşması yürürlüğe girmeden birkaç saat önce, Musa El-Ghafri'nin evi İsrail bombardımanında enkaza dönüştü.</p> <p>Ghafri, şunları söyledi: "İsrail ordusunun çekildiğini öğrenir öğrenmez hemen geri döndük, ama gördüklerimiz kalbimizi parçaladı. Burası en güzel topluluklardan biriydi, ama şimdi enkaza dönüştü."</p>

13 Ekim 2025