İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması
Sporcuların üzerine çığ düşmesiyle ilgili 2 kişi hakkında dava açıldı
Antalya Büyükşehir'e yeni operasyon: 6 gözaltı
Otomobil almanın tam zamanı mı? 200 bin liralık fark olabilir!
Peşinatsız ve Ara Ödemesiz Konut Alma Fırsatı
Her 3 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor
Lisede 11. Sınıfta Diploma, 12. Sınıfta Uzmanlaşma Dönemi
Genel Af Yok, Silah Bırakanlara Özel Yasa Meclis Gündeminde
KPSS soruşturması! 7 İlde FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı
Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandı
AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddetti
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
MEB'in yeni okul kıyafeti düzenlemesi sahadan tam not aldı
O ilde eğitim seferberliği: 2 haftada 20 kız öğrenci okula döndürüldü
TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladı
Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Okullarda afet alarmı: 3 milyon öğrenci aynı anda tatbikat yaptı
Trump'tan Erdoğan'a: İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu
Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5'li senaryo!
Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama
'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' iddiası yalanlandı
Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!
Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza!
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Passat Yeniden Üretime Girdi

Türkiye'de en sevilen D segment otomobiller arasında yer alan Volkswagen Passat, yeniden üretilmeye başlandı.

  1. Türkiye'de stationwagon modeli satılan Volkswagen Passat'ın sedan modeli ortaya çıktı. Volkswagen'in birkaç yıl önce üretimden çektiği Passat yeniden üretime girdi.

  2. <strong>LED DETAYLAR ÖNE ÇIKIYOR</strong><br><br>Ön kısımda LED şerit difüzör ve farları birbirine bağlarken, aydınlatmalı VW logoları Passat'a anında fark edilebilir kılıyor. IQ ışık matrisi farlar gerçek zamanlı olarak trafiğe uyum sağlarken, süper kırmızı yüzey LED arka lambaları her gelişin her gidiş kadar güvenli olmasını sağlıyor.

  3. Karşılama ışığı animasyonundan dinamik sinyallere, hem güvenliği hem de rahatlığı artıran elektrikle ayarlanabilir ve katlanabilir dış aynalara kadar her ayrıntı etkileyici olacak şekilde tasarlandı.

  4. Passat, varlığını tamamlamak için çeşitli iddialı kaplama seçenekleriyle sunuluyor.

  5. Saf beyaz, grenadilla siyahı, bambus grisi, böğürtlen, en koyu okyanus mavisi ve gümüş yaprak her biri tasarımı kendine özgü karakteriyle öne çıkarıyor.

  6. <strong>KONFOR ÖN PLANDA</strong><br><br>Passat, günlük pratikliği gerçek konfor ve ferahlıkla bir araya getiriyor. 17 saklama bölmesi ve sınıfının lideri 520 litrelik bagaj hacmiyle her yolculuğu düzenli tutuyor.

  7. Ayrıca, segmentinin en uzun ve şimdiye kadar üretilmiş en geniş Passat'ı olan Passat, yolculara içeri adım attıkları anda hissettikleri özgürlük hissini, gerçek bir business class deneyimi sunuyor.

  8. Deneyimi daha da üst seviyeye taşıyan birinci sınıf detaylar araçta yer alıyor. Panoramik cam tavan kabine ışık getiriyor, 30 renkli ortam aydınlatması ruh halinizi belirliyor ve&nbsp; çalıştırma/durdurma özellikli anahtarsız erişim, uzaktan motor çalıştırma ve kolay açılan bagaj kapağı zahmetsiz bir rahatlık sağlıyor.

  9. <strong>3 BÖLGELİ AKILLI KLİMA</strong><br><br>Kabin genelinde kişiye özel sıcaklık için 3 bölgeli akıllı iklim kontrolü,&nbsp;ön ve arkada havalandırmalı masaj koltukları, arkada yumuşak baş desteği yastıkları dahil 12 yönlü elektrikli ayar ve 4 yönlü bel desteğine sahip sürücü ve yolcu koltukları, elektrikli eğim fonksiyonuna sahip arka koltuklar araçta yer alıyor.

  10. <strong>İKİ MOTOR SEÇENEĞİ VAR</strong><br><br>1.5 TSI ve 2.0 TSI benzinli motor seçenekleriyle satışa sunulan Yeni Passat üç donanım seviyesinden Katar'da satışa sunuldu. İki motor gamında da 7 ileri DSG şanzıman bulunuyor.

  11. <strong>FİYATLARI BELLİ OLDU</strong><br><br>Trendline, Comfortline ve Highline donanımla satışa sunulan Passat, Katar'da 99 bin Katar Riyali, yaklaşık 1.4 milyon Türk Lirası'na satılıyor.

14 Ekim 2025