Emeklilerin Gözü Bu Promosyonlarda

HALKBANK

Halkbank, SGK emeklilerine maaş tutarına göre 8.000 TL'den 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Banka 12 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanında, sıfır faizli 30 bin TL kredi, yıllık 12 bin TL'ye kadar indirim ve 3.500 TL puanla toplam 39 bin 500 TL'ye varan ödeme sağlıyor.

Başvurular Halkbank Mobil üzerinden Emeklilik İşlemleri > Emekli Promosyon Başvurusu adımlarıyla yapılabiliyor.