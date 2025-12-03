Emeklilerin Gözü Bu Promosyonlarda

16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Bakan Tunç: 'Covid Düzenlemesi' af değil, eşitlik ilkesidir
Bakan Tunç: 'Covid Düzenlemesi' af değil, eşitlik ilkesidir
Erdoğan: Enflasyon verileri umutlarımızı artırdı
Erdoğan: Enflasyon verileri umutlarımızı artırdı
Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı
Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
Kasımda fiyatı en çok artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Kasımda fiyatı en çok artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Kira artış oranı belli oldu: İşte Aralık ayı için zam tavanı!
Kira artış oranı belli oldu: İşte Aralık ayı için zam tavanı!
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Asgari ücret zammında kritik hamle: İşte kulislerde konuşulan rakam
Asgari ücret zammında kritik hamle: İşte kulislerde konuşulan rakam
MEB'den akran zorbalığı önlemi: İlkokula başlama yaşı değişiyor
MEB'den akran zorbalığı önlemi: İlkokula başlama yaşı değişiyor
Polislik eğitimini bitiremeyen adaylara memurluk yolu açıldı
Polislik eğitimini bitiremeyen adaylara memurluk yolu açıldı
Meslekler dönüşüyor: Yapay zekanın ilk gözden çıkaracağı ve yerini alacağı işler!
Meslekler dönüşüyor: Yapay zekanın ilk gözden çıkaracağı ve yerini alacağı işler!
'Mesleki eğitim' için dikkat çeken öneri: Evlilikte hibe ve askerlik muafiyeti
'Mesleki eğitim' için dikkat çeken öneri: Evlilikte hibe ve askerlik muafiyeti
Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda

Emeklilerin Gözü Bu Promosyonlarda

En yüksek teklifler açıklandı

  1. Yeni yıla sayılı günler kala 17 milyon emekli için bankaların promosyon rekabeti kızıştı.Bankalar, fatura talimatı gibi ek ürünlerle promosyon miktarını 40 bin TL'ye kadar yükselterek emeklilere cazip teklifler sunuyor. İşte banka banka en avantajlı emekli promosyon miktarları...

    Yeni yıla sayılı günler kala 17 milyon emekli için bankaların promosyon rekabeti kızıştı.Bankalar, fatura talimatı gibi ek ürünlerle promosyon miktarını 40 bin TL'ye kadar yükselterek emeklilere cazip teklifler sunuyor. İşte banka banka en avantajlı emekli promosyon miktarları...

  2. <p><strong>ŞEKERBANK</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Şekerbank, emekli maaşını bankaya taşıyan veya taahhüdünü yenileyenlere maaş tutarına göre 5.000 TL'den 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor; ek ürün kampanyalarıyla toplam tutar 27.500 TL'ye ulaşabiliyor. Kampanya için 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü ve başvuru sırasında ek ürün tercihi gerekiyor.</p>

    ŞEKERBANK

     

    Şekerbank, emekli maaşını bankaya taşıyan veya taahhüdünü yenileyenlere maaş tutarına göre 5.000 TL'den 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor; ek ürün kampanyalarıyla toplam tutar 27.500 TL'ye ulaşabiliyor. Kampanya için 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü ve başvuru sırasında ek ürün tercihi gerekiyor.

  3. <p><strong>ALBARAKA TÜRK</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>25 bin liraya varan promosyon. Maaşa göre 6.500-15.600 TL arasında değişen ödeme; ek olarak fatura, kredi kartı ve yakın getirene toplam 9.400 TL'ye kadar ek ödül.</p>

    ALBARAKA TÜRK

     

    25 bin liraya varan promosyon. Maaşa göre 6.500-15.600 TL arasında değişen ödeme; ek olarak fatura, kredi kartı ve yakın getirene toplam 9.400 TL'ye kadar ek ödül.

  4. <p><strong>AKBANK</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Akbank, emekli maaşını taşıyanlara 3 yıl taahhüt karşılığında 15.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Ek fırsatlarla toplam ödül 30.000 TL'ye ulaşabiliyor; başvurular mobil uygulama ve müşteri hizmetlerine ulaşılarak yapılabiliyor.</p>

    AKBANK

     

    Akbank, emekli maaşını taşıyanlara 3 yıl taahhüt karşılığında 15.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Ek fırsatlarla toplam ödül 30.000 TL'ye ulaşabiliyor; başvurular mobil uygulama ve müşteri hizmetlerine ulaşılarak yapılabiliyor.

  5. <p><strong>DENİZBANK</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Denizbank 27 bin liraya kadar promosyon kazanma imkanı sunuyor. Temel promosyon 5.000-12.000 TL, ek olarak aktif hesap ve kredi kartı kullanımına 15 bin TL'ye kadar ek ödeme çıkabiliyor.</p>

    DENİZBANK

     

    Denizbank 27 bin liraya kadar promosyon kazanma imkanı sunuyor. Temel promosyon 5.000-12.000 TL, ek olarak aktif hesap ve kredi kartı kullanımına 15 bin TL'ye kadar ek ödeme çıkabiliyor.

  6. <p><strong>GARANTİ</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Garanti BBVA, maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve ek fırsatlarla toplamda 25.000 TL'ye varan ödül sunuyor. Bonus Kart/Paracard harcamaları, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi ile ek 10.000 TL bonus kazanılabiliyor.</p>

    GARANTİ

     

    Garanti BBVA, maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve ek fırsatlarla toplamda 25.000 TL'ye varan ödül sunuyor. Bonus Kart/Paracard harcamaları, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi ile ek 10.000 TL bonus kazanılabiliyor.

  7. <p><strong>ING</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>ING, emekli maaşını taşıyanlara ek koşul olmadan 6.250 TL'den 15.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Banka 20 bin TL ve üzerinde maaş alanlara 278 bin TL'ye kadar promosyon veriyor.</p>

    ING

     

    ING, emekli maaşını taşıyanlara ek koşul olmadan 6.250 TL'den 15.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Banka 20 bin TL ve üzerinde maaş alanlara 278 bin TL'ye kadar promosyon veriyor.

  8. <p><strong>İŞ BANKASI</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>İş Bankası emekli maaşını taşıyana 24 bin TL'ye varan promosyon sunuyor. 6.250-15.000 TL arası temel ödeme, ek olarak 9.000 TL MaxiPuan verilliyor.</p>

    İŞ BANKASI

     

    İş Bankası emekli maaşını taşıyana 24 bin TL'ye varan promosyon sunuyor. 6.250-15.000 TL arası temel ödeme, ek olarak 9.000 TL MaxiPuan verilliyor.

  9. <p><strong>KUVEYT TÜRK</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kuveyt Türk, emekliye 27.500 TL'ye kadar promosyon veriyor. Banka maaş dilimlerine göre 10.000-24.000 TL arası ödeme; ek olarak altın puan fırsatı sunuyor.</p>

    KUVEYT TÜRK

     

    Kuveyt Türk, emekliye 27.500 TL'ye kadar promosyon veriyor. Banka maaş dilimlerine göre 10.000-24.000 TL arası ödeme; ek olarak altın puan fırsatı sunuyor.

  10. <p><strong>QNB FİNANSBANK</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Banka, 31 bin TL'ye kadar promosyon veriyor. Maaşa göre 8.500-20.000 TL promosyon; ek olarak 11 bin TL'ye kadar ilave ödül ve iade imkânı sağlanıyor.</p>

    QNB FİNANSBANK

     

    Banka, 31 bin TL'ye kadar promosyon veriyor. Maaşa göre 8.500-20.000 TL promosyon; ek olarak 11 bin TL'ye kadar ilave ödül ve iade imkânı sağlanıyor.

  11. <p><strong>VAKIFBANK</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>VakıfBank, emekli maaşını taşıyan ve 3 yıl taahhüt verenlere 30 bin TL'ye kadar avantaj sunuyor: Banka emekli maaşı tutarına göre 5.000 TL'den 12.000 TL'ye kadar promosyon veriyor. Emekliler ilave olarak kredi kartı harcamalarına dokuz ay boyunca toplam 18 bin TL'ye ulaşan nakit avantajdan yararlanabiliyor.</p> <p>Başvurular şubelerden, ATM'lerden veya VakıfBank Mobil üzerinden yapılabiliyor.</p>

    VAKIFBANK

     

    VakıfBank, emekli maaşını taşıyan ve 3 yıl taahhüt verenlere 30 bin TL'ye kadar avantaj sunuyor: Banka emekli maaşı tutarına göre 5.000 TL'den 12.000 TL'ye kadar promosyon veriyor. Emekliler ilave olarak kredi kartı harcamalarına dokuz ay boyunca toplam 18 bin TL'ye ulaşan nakit avantajdan yararlanabiliyor.

    Başvurular şubelerden, ATM'lerden veya VakıfBank Mobil üzerinden yapılabiliyor.

  12. <p><strong>HALKBANK</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Halkbank, SGK emeklilerine maaş tutarına göre 8.000 TL'den 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Banka 12 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanında, sıfır faizli 30 bin TL kredi, yıllık 12 bin TL'ye kadar indirim ve 3.500 TL puanla toplam 39 bin 500 TL'ye varan ödeme sağlıyor.</p> <p>Başvurular Halkbank Mobil üzerinden Emeklilik İşlemleri &gt; Emekli Promosyon Başvurusu adımlarıyla yapılabiliyor.</p>

    HALKBANK

     

    Halkbank, SGK emeklilerine maaş tutarına göre 8.000 TL'den 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Banka 12 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanında, sıfır faizli 30 bin TL kredi, yıllık 12 bin TL'ye kadar indirim ve 3.500 TL puanla toplam 39 bin 500 TL'ye varan ödeme sağlıyor.

    Başvurular Halkbank Mobil üzerinden Emeklilik İşlemleri > Emekli Promosyon Başvurusu adımlarıyla yapılabiliyor.

  13. <p><strong>TÜRKİYE FİNANS</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Türkiye Finans, emekli maaşını taşıyanlara 36 ay taahhüt karşılığında maaş tutarına göre 15.500 TL'den 29.500 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Fatura talimatı, yedek hesap, kart harcaması ve emekli yakınlarını davet etme şartlarıyla ek ödüller kazanılabiliyor.</p>

    TÜRKİYE FİNANS

     

    Türkiye Finans, emekli maaşını taşıyanlara 36 ay taahhüt karşılığında maaş tutarına göre 15.500 TL'den 29.500 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Fatura talimatı, yedek hesap, kart harcaması ve emekli yakınlarını davet etme şartlarıyla ek ödüller kazanılabiliyor.

  14. <p><strong>YAPI KREDİ</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>30 bin TL'ye varan promosyon. Maaş dilimlerine göre 6.250-15.000 TL temel ödeme, mobil işlemler ve fatura talimatlarına 15 bin TL'ye kadar ek ödül.</p>

    YAPI KREDİ

     

    30 bin TL'ye varan promosyon. Maaş dilimlerine göre 6.250-15.000 TL temel ödeme, mobil işlemler ve fatura talimatlarına 15 bin TL'ye kadar ek ödül.

3 Aralık 2025