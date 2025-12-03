Audi Mi BMW Mi? İl İl Tercihler

16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Bakan Tunç: 'Covid Düzenlemesi' af değil, eşitlik ilkesidir
Bakan Tunç: 'Covid Düzenlemesi' af değil, eşitlik ilkesidir
Erdoğan: Enflasyon verileri umutlarımızı artırdı
Erdoğan: Enflasyon verileri umutlarımızı artırdı
Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı
Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
Kasımda fiyatı en çok artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Kasımda fiyatı en çok artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Kira artış oranı belli oldu: İşte Aralık ayı için zam tavanı!
Kira artış oranı belli oldu: İşte Aralık ayı için zam tavanı!
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Asgari ücret zammında kritik hamle: İşte kulislerde konuşulan rakam
Asgari ücret zammında kritik hamle: İşte kulislerde konuşulan rakam
MEB'den akran zorbalığı önlemi: İlkokula başlama yaşı değişiyor
MEB'den akran zorbalığı önlemi: İlkokula başlama yaşı değişiyor
Polislik eğitimini bitiremeyen adaylara memurluk yolu açıldı
Polislik eğitimini bitiremeyen adaylara memurluk yolu açıldı
Meslekler dönüşüyor: Yapay zekanın ilk gözden çıkaracağı ve yerini alacağı işler!
Meslekler dönüşüyor: Yapay zekanın ilk gözden çıkaracağı ve yerini alacağı işler!
'Mesleki eğitim' için dikkat çeken öneri: Evlilikte hibe ve askerlik muafiyeti
'Mesleki eğitim' için dikkat çeken öneri: Evlilikte hibe ve askerlik muafiyeti
Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda

Audi Mi BMW Mi? İl İl Tercihler

Vatandaşların olduğu illerin şartlarına çevreye göre de araç tercihleri değişiyor..

  1. Vatandaşların olduğu illerin şartlarına çevreye göre de araç tercihleri değişiyor.. Peki sizin olduğunuz ilde Audi mi BMW mi? daha çok tercih ediliyor...

    Vatandaşların olduğu illerin şartlarına çevreye göre de araç tercihleri değişiyor.. Peki sizin olduğunuz ilde Audi mi BMW mi? daha çok tercih ediliyor...

  2. <p>İşte illere göre tek tek belli olan listede sadece bir ildeki sayı eşit çıktı...</p> <p>BARTIN-&nbsp;AUDİ</p>

    İşte illere göre tek tek belli olan listede sadece bir ildeki sayı eşit çıktı...

    BARTIN- AUDİ

  3. <p>KIRŞEHİR-&nbsp;&#8203;AUDİ</p> <p>BURDUR -&nbsp;BMW</p> <p>ZONGULDAK-&nbsp;BMW</p>

    KIRŞEHİR- ​AUDİ

    BURDUR - BMW

    ZONGULDAK- BMW

  4. <p>KARAMAN -&nbsp;&#8203;AUDİ</p> <p>EDİRNE-&nbsp;BMW</p> <p>NİĞDE-AUDİ</p> <p>ORDU-&nbsp;BMW</p>

    KARAMAN - ​AUDİ

    EDİRNE- BMW

    NİĞDE-AUDİ

    ORDU- BMW

  5. <p>BALIKESİR -&nbsp;BMW</p> <p>BİTLİS-&nbsp;&#8203;AUDİ</p> <p>HAKKARİ -&nbsp;BMW</p>

    BALIKESİR - BMW

    BİTLİS- ​AUDİ

    HAKKARİ - BMW

  6. <p>KARS-&#8203;AUDİ</p> <p>KİLİS-BMW</p> <p>BİNGÖL -&nbsp;&#8203;AUDİ</p>

    KARS-​AUDİ

    KİLİS-BMW

    BİNGÖL - ​AUDİ

  7. <p>ANTALYA -- BMW</p> <p>ELAZIĞ -&#8203;AUDİ</p> <p>OSMANİYE -BMW</p> <p>MALATYA-&#8203;AUDİ</p> <p>KAHRAMANMARAŞ- &#8203;AUDİ</p>

    ANTALYA -- BMW

    ELAZIĞ -​AUDİ

    OSMANİYE -BMW

    MALATYA-​AUDİ

    KAHRAMANMARAŞ- ​AUDİ

  8. <p>IĞDIR -BMW</p> <p>MARDİN-&#8203;AUDİ</p> <p>KOCAELİ- BMW</p> <p>MUŞ-&#8203;AUDİ</p> <p>UŞAK-BMW</p>

    IĞDIR -BMW

    MARDİN-​AUDİ

    KOCAELİ- BMW

    MUŞ-​AUDİ

    UŞAK-BMW

  9. <div class="content-text"><p>BAYBURT-&#8203;AUDİ</p> <p>ADANA -BMW</p> <p>ADIYAMAN - BMW</p> <p>AFYONKARAHİSAR- BMW</p> </div> <div class="bar"></div>

    BAYBURT-​AUDİ

    ADANA -BMW

    ADIYAMAN - BMW

    AFYONKARAHİSAR- BMW

  10. <p>KASTAMONU - BMW</p> <p>AMASYA - BMW</p> <p>ANKARA - BMW</p> <p>YALOVA - BMW</p> <p>ERZURUM - &#8203;AUDİ</p>

    KASTAMONU - BMW

    AMASYA - BMW

    ANKARA - BMW

    YALOVA - BMW

    ERZURUM - ​AUDİ

  11. <p>ARDAHAN - BMW</p> <p>YOZGAT-BMW</p> <p>ÇORUM -&#8203;AUDİ</p> <p>AKSARAY- BMW</p> <p>ARTVİN-BMW</p> <p>AYDIN -BMW</p>

    ARDAHAN - BMW

    YOZGAT-BMW

    ÇORUM -​AUDİ

    AKSARAY- BMW

    ARTVİN-BMW

    AYDIN -BMW

  12. <p>BİLECİK - BMW</p> <p>BOLU-BMW</p> <p>NEVŞEHİR- &#8203;AUDİ</p> <p>BURSA - BMW</p> <p>DENİZLİ- BMW</p> <p>ÇANAKKALE- AUDİ</p>

    BİLECİK - BMW

    BOLU-BMW

    NEVŞEHİR- ​AUDİ

    BURSA - BMW

    DENİZLİ- BMW

    ÇANAKKALE- AUDİ

  13. <p>SİNOP-BMW</p> <p>DÜZCE-BMW</p> <p>ESKİŞEHİR-BMW</p> <p>AĞRI -&#8203;AUDİ</p> <p>GİRESUN - BMW</p> <p>GÜMÜŞHANE - BMW</p>

    SİNOP-BMW

    DÜZCE-BMW

    ESKİŞEHİR-BMW

    AĞRI -​AUDİ

    GİRESUN - BMW

    GÜMÜŞHANE - BMW

  14. <p>DİYARBAKIR - &#8203;AUDİ</p> <p>HATAY - BMW</p> <p>ISPARTA - BMW</p> <p>İSTANBUL- BMW</p>

    DİYARBAKIR - ​AUDİ

    HATAY - BMW

    ISPARTA - BMW

    İSTANBUL- BMW

  15. <p>İZMİR- BMW</p> <p>MUŞ - &#8203;AUDİ</p> <p>KARABÜK - BMW</p> <p>KAYSERİ - BMW</p> <p>KIRIKKALE- BMW</p>

    İZMİR- BMW

    MUŞ - ​AUDİ

    KARABÜK - BMW

    KAYSERİ - BMW

    KIRIKKALE- BMW

  16. <p>ŞIRNAK - &#8203;AUDİ</p> <p>KONYA - BMW</p> <p>KÜTAHYA - BMW</p> <p>BATMAN- &#8203;AUDİ</p> <p>MANİSA - BMW</p>

    ŞIRNAK - ​AUDİ

    KONYA - BMW

    KÜTAHYA - BMW

    BATMAN- ​AUDİ

    MANİSA - BMW

  17. <p>MERSİN- BMW</p> <p>ŞANLIURFA-&#8203;AUDİ</p> <p>MUĞLA- BMW</p> <p>SAKARYA-BMW</p> <p>TUNCELİ- BMW</p>

    MERSİN- BMW

    ŞANLIURFA-​AUDİ

    MUĞLA- BMW

    SAKARYA-BMW

    TUNCELİ- BMW

  18. <p>SİİRT- &#8203;AUDİ</p> <p>RİZE-BMW</p> <p>SAMSUN -BMW</p> <p>SİVAS -BMW</p>

    SİİRT- ​AUDİ

    RİZE-BMW

    SAMSUN -BMW

    SİVAS -BMW

  19. <p>GAZİANTEP -&#8203;AUDİ</p> <p>TEKİRDAĞ- BMW</p> <p>TOKAT- BMW</p> <p>TRABZON - BMW</p>

    GAZİANTEP -​AUDİ

    TEKİRDAĞ- BMW

    TOKAT- BMW

    TRABZON - BMW

  20. VAN -BMW

    VAN -BMW

  21. IĞDIR BMW VE AUDİ SAYISI EŞİT

    IĞDIR BMW VE AUDİ SAYISI EŞİT

3 Aralık 2025