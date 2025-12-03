Audi Mi BMW Mi? İl İl Tercihler
Vatandaşların olduğu illerin şartlarına çevreye göre de araç tercihleri değişiyor..
Vatandaşların olduğu illerin şartlarına çevreye göre de araç tercihleri değişiyor.. Peki sizin olduğunuz ilde Audi mi BMW mi? daha çok tercih ediliyor...
İşte illere göre tek tek belli olan listede sadece bir ildeki sayı eşit çıktı...
BARTIN- AUDİ
KIRŞEHİR- AUDİ
BURDUR - BMW
ZONGULDAK- BMW
KARAMAN - AUDİ
EDİRNE- BMW
NİĞDE-AUDİ
ORDU- BMW
BALIKESİR - BMW
BİTLİS- AUDİ
HAKKARİ - BMW
KARS-AUDİ
KİLİS-BMW
BİNGÖL - AUDİ
ANTALYA -- BMW
ELAZIĞ -AUDİ
OSMANİYE -BMW
MALATYA-AUDİ
KAHRAMANMARAŞ- AUDİ
IĞDIR -BMW
MARDİN-AUDİ
KOCAELİ- BMW
MUŞ-AUDİ
UŞAK-BMW
BAYBURT-AUDİ
ADANA -BMW
ADIYAMAN - BMW
AFYONKARAHİSAR- BMW
KASTAMONU - BMW
AMASYA - BMW
ANKARA - BMW
YALOVA - BMW
ERZURUM - AUDİ
ARDAHAN - BMW
YOZGAT-BMW
ÇORUM -AUDİ
AKSARAY- BMW
ARTVİN-BMW
AYDIN -BMW
BİLECİK - BMW
BOLU-BMW
NEVŞEHİR- AUDİ
BURSA - BMW
DENİZLİ- BMW
ÇANAKKALE- AUDİ
SİNOP-BMW
DÜZCE-BMW
ESKİŞEHİR-BMW
AĞRI -AUDİ
GİRESUN - BMW
GÜMÜŞHANE - BMW
DİYARBAKIR - AUDİ
HATAY - BMW
ISPARTA - BMW
İSTANBUL- BMW
İZMİR- BMW
MUŞ - AUDİ
KARABÜK - BMW
KAYSERİ - BMW
KIRIKKALE- BMW
ŞIRNAK - AUDİ
KONYA - BMW
KÜTAHYA - BMW
BATMAN- AUDİ
MANİSA - BMW
MERSİN- BMW
ŞANLIURFA-AUDİ
MUĞLA- BMW
SAKARYA-BMW
TUNCELİ- BMW
SİİRT- AUDİ
RİZE-BMW
SAMSUN -BMW
SİVAS -BMW
GAZİANTEP -AUDİ
TEKİRDAĞ- BMW
TOKAT- BMW
TRABZON - BMW
VAN -BMW
IĞDIR BMW VE AUDİ SAYISI EŞİT