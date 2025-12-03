Lise Öğrencisi, Av Tüfeğiyle Oynarken Kız Arkadaşını Başından Vurdu

Genç kız hayatını kaybetti, sevgilisi dağda yakalandı

Silah sesi ve çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi; ekipler Zahra Jahani'nin başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi, cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olay sonrası evden kaçan Burak K. ise, yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Karakaya Dağında jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, ilk ifadesinde tüfeğin dolu olmadığını sanarak şaka yaptığını söyledi.