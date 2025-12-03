Lise Öğrencisi, Av Tüfeğiyle Oynarken Kız Arkadaşını Başından Vurdu

16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Bakan Tunç: 'Covid Düzenlemesi' af değil, eşitlik ilkesidir
Bakan Tunç: 'Covid Düzenlemesi' af değil, eşitlik ilkesidir
Erdoğan: Enflasyon verileri umutlarımızı artırdı
Erdoğan: Enflasyon verileri umutlarımızı artırdı
Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı
Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
Kasımda fiyatı en çok artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Kasımda fiyatı en çok artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Kira artış oranı belli oldu: İşte Aralık ayı için zam tavanı!
Kira artış oranı belli oldu: İşte Aralık ayı için zam tavanı!
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Asgari ücret zammında kritik hamle: İşte kulislerde konuşulan rakam
Asgari ücret zammında kritik hamle: İşte kulislerde konuşulan rakam
MEB'den akran zorbalığı önlemi: İlkokula başlama yaşı değişiyor
MEB'den akran zorbalığı önlemi: İlkokula başlama yaşı değişiyor
Polislik eğitimini bitiremeyen adaylara memurluk yolu açıldı
Polislik eğitimini bitiremeyen adaylara memurluk yolu açıldı
Meslekler dönüşüyor: Yapay zekanın ilk gözden çıkaracağı ve yerini alacağı işler!
Meslekler dönüşüyor: Yapay zekanın ilk gözden çıkaracağı ve yerini alacağı işler!
'Mesleki eğitim' için dikkat çeken öneri: Evlilikte hibe ve askerlik muafiyeti
'Mesleki eğitim' için dikkat çeken öneri: Evlilikte hibe ve askerlik muafiyeti
Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda

Lise Öğrencisi, Av Tüfeğiyle Oynarken Kız Arkadaşını Başından Vurdu

Pamukkale'de lise öğrencisi Burak K., babasına ait ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken, İran uyruklu kız arkadaşı Zahra Jahani'yi başından vurdu. 15 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, olay sonrası dağa kaçan çocuk jandarma tarafından yakalandı.

  1. <strong>Lise öğrencilerinin ev buluşması ölümle bitti</strong><br> Olay, Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde akşam saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Lise öğrencisi Burak K., ailesi evde yokken, İran vatandaşı kız arkadaşı Zahra Jahani'yi ve kız kardeşini evine davet etti; üç genç evde birlikte otururken kısa sürede facia yaşandı.

    Lise öğrencilerinin ev buluşması ölümle bitti
    Olay, Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde akşam saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Lise öğrencisi Burak K., ailesi evde yokken, İran vatandaşı kız arkadaşı Zahra Jahani'yi ve kız kardeşini evine davet etti; üç genç evde birlikte otururken kısa sürede facia yaşandı.

  2. <strong>Ruhsatsız av tüfeğiyle "şaka": Zahra başından vuruldu</strong><br> İddiaya göre Burak K., babasına ait ruhsatsız av tüfeğini odadan getirip evin içinde oynamaya başladı. Tüfeği şaka amaçlı Zahra Jahani'nin yüzüne doğru doğrulttuğu sırada silah bir anda ateş aldı; saçmalar genç kızın başına isabet etti, Zahra kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi dışarı fırlayarak "Ablamı öldürdü" diye bağırdı.

    Ruhsatsız av tüfeğiyle "şaka": Zahra başından vuruldu
    İddiaya göre Burak K., babasına ait ruhsatsız av tüfeğini odadan getirip evin içinde oynamaya başladı. Tüfeği şaka amaçlı Zahra Jahani'nin yüzüne doğru doğrulttuğu sırada silah bir anda ateş aldı; saçmalar genç kızın başına isabet etti, Zahra kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi dışarı fırlayarak "Ablamı öldürdü" diye bağırdı.

  3. <strong>Genç kız hayatını kaybetti, sevgilisi dağda yakalandı</strong><br> Silah sesi ve çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi; ekipler Zahra Jahani'nin başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi, cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olay sonrası evden kaçan Burak K. ise, yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Karakaya Dağında jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, ilk ifadesinde tüfeğin dolu olmadığını sanarak şaka yaptığını söyledi.

    Genç kız hayatını kaybetti, sevgilisi dağda yakalandı
    Silah sesi ve çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi; ekipler Zahra Jahani'nin başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi, cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olay sonrası evden kaçan Burak K. ise, yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Karakaya Dağında jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, ilk ifadesinde tüfeğin dolu olmadığını sanarak şaka yaptığını söyledi.

3 Aralık 2025