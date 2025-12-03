Lise Öğrencisi, Av Tüfeğiyle Oynarken Kız Arkadaşını Başından Vurdu
Pamukkale'de lise öğrencisi Burak K., babasına ait ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken, İran uyruklu kız arkadaşı Zahra Jahani'yi başından vurdu. 15 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, olay sonrası dağa kaçan çocuk jandarma tarafından yakalandı.
Lise öğrencilerinin ev buluşması ölümle bitti
Olay, Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde akşam saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Lise öğrencisi Burak K., ailesi evde yokken, İran vatandaşı kız arkadaşı Zahra Jahani'yi ve kız kardeşini evine davet etti; üç genç evde birlikte otururken kısa sürede facia yaşandı.
Ruhsatsız av tüfeğiyle "şaka": Zahra başından vuruldu
İddiaya göre Burak K., babasına ait ruhsatsız av tüfeğini odadan getirip evin içinde oynamaya başladı. Tüfeği şaka amaçlı Zahra Jahani'nin yüzüne doğru doğrulttuğu sırada silah bir anda ateş aldı; saçmalar genç kızın başına isabet etti, Zahra kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi dışarı fırlayarak "Ablamı öldürdü" diye bağırdı.
Genç kız hayatını kaybetti, sevgilisi dağda yakalandı
Silah sesi ve çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi; ekipler Zahra Jahani'nin başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi, cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olay sonrası evden kaçan Burak K. ise, yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Karakaya Dağında jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, ilk ifadesinde tüfeğin dolu olmadığını sanarak şaka yaptığını söyledi.